Progovorio prijatelj princa Harija

Nakon što se povukli sa kraljevskih dužnosti, princ Hari i Megan Markl do kraja marta će se zvanično povući sa svih kraljevskih dužnosti, a jedan njegov prijatelj otkrio je kako se mladi par nosi sa time.

Kako pišu strani mediji Hari se trenutno bavi svojim posljednjim kraljevskim dužnostima, sve doživljava vrlo emotivno, a sa sinom Arčijem se vraćaju u Kanadu posljednjeg dana marta, do kog moraju obaviti sve dužnosti kraljevske porodice.

– On je oduvijek htio da se skloni iz centra pažnje i to trenutno i radi, ali to praktično znači da je morao da napusti svoju porodicu – kaže njegov prijatelj.

Princ je, navodno, najužem krugu ljudi rekao kako mu je gubitak kraljevske titule mala cijena koju je morao da plati s obzirom na to šta će sve dobiti nakon što se povuče sa svih dužnosti, prenosi “Glossy“.

Hari i njegova supruga za nekoliko će se dana sastati sa cijelom porodicom, a to će ujedno biti i prvi put da su svi na okupu još otkad su Megan i Hari objavili da se povlače sa svih kraljevskih dužnosti.

Facebook komentari