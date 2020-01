Žele da unište Sašu Popovića: Svi mu okrenuli leđa?!

Otkako je prodao “Grand Produkciju” Saši Popoviću leđa su okrenuli bliski saradnici, i što je još gore, neki pokazuju i otvoreno neprijateljstvo.

– Sale je veliki profesionalac, a prije svega čovjek, ali mnogi oko njega nisu ljudi. Dok je bio vlasnik “Granda” svi su mu se šlihtali, zvali ga za razne usluge, molili za jedno, drugo, treće. On se svima trudio da izađe u susret i pomogne. Sad kada je prodao “Grand” i ostao da radi kao kreativni direktor, mnogi su pokazali voje pravo lice i okrenuli mu leđa, počev od toga što ga pjevači iz njegove produkcije sve češće olajavaju, kako po novinama tako i među sobom. Evo od sljedeće sezone već pola već pola žirija mu je najavilo da će da napusti “Zvezde Granda”. Marija Šerifović prva. Šta to znači? Da su sve ove godine sjedili jer nisu smjeli da ga odbiju zbog njegove funkcije? Po njegovom takmičenju pljuju svi pjevači koji nisu pozvani da budu u žiriju. Krivo im je i onda ajde da pričamo kako nam Popović uništava omladinu. Vidio sam da je Željko Šašić izjavio da mu je najveći strah da će “Zvezde Granda” postati mejnstrim, a njegov kum Jašar Ahmedovski da štancuju pjevače koji ne znaju da pevaju. Oglasili su se silni neki kompozitori, tekstopisci i pjevači koji ga pljuju, govore kako on uništava muziku, a ima i onih koji traže novac. Evo ova pjevačica Elma Sinanović. Ona je podnijela krivičnu prijavu protiv Saleta, i to baš sada. Svi smatraju da se njegova moć ugasila, ali varaju se. Ne ide to baš tako. Prvi put su joj odbili prijavu, a sada ga je opet tužila za krađu i utaju poreza. Rekla je kako se neće smiriti dok ga ne otjera u zatvor jer smatra da je takvim ljudima mjesto iza rešetaka. Evo ovo što se nedavno desilo kada je Mili ispalio kandidata koga je preuzeo na sebe u “Zvezdama Granda”. Mislite da bi ranije neko smio da tako ispali Sašu, da se ne pojavi na snimanju i ispali kandidata – kaže izvor blizak Popoviću, prenosi “Alo!“.

Sašina žena Suzana Jovana smatra da direktorska pozicija nije više za njega i da je dosta uticala na njegovo zdravlje:

– Jako se nervirao jedan period, ali sve je to iza nas. Pa i vi se u ovom poslu nervirate. Nigdje ne teče med i mlijeko. Kod svih su usponi i padovi. Bio je jedan period kada nam je išlo super, pa kada nam je išlo loše. Naravno da smo se hvatali u koštac sa problemima kako bi smo situaciju popravili i probleme repili. Mislim da mu u ovim godinama direktorska fotelja nije potrebna. Dokazao se više puta. Šta je sve stvorio i šta će sve ostati iza njega. Jako sam se nervirala oko svega. Brinula sam se i za njegovo zdravlje, ali, hvala dragom gospodu Bogu, zdravlje mu je u najboljem redu. Sale je u penziji, ima tinejdžersku energiju – izjavila je Suzana nedavno.

