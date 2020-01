View this post on Instagram

Dragi moji, želim da najavim dugo očekivanu pesmu. Stiže pesma koja će otopiti i najtvdja srca. Spot samo što nije gotov, do tada uživajte u fotografijama. Očekujte nešto sasvim drugačije od onog što sam do sada radila! 📸 @makeupdespot #tanjasavic #uskoro #siroce