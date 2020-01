Đole opleo po Anabeli, a onda prokomentarisao i Lunu

Đole se takođe osvrnuo na Anabeline tvrdnje kako se odrekao svog brata Gagija Đoganija i bratanice Lune i objasnio u kakvim su odnosima, piše “Blic“.

– Gagija volim, to mi je brat, učio sam ga svemu. Ako priča nešto o meni u rijalitiju onda mora da kaže iskreno kako je bilo. Nikad se nisam odrekao njega, nikada tako nešto nisam rekao. Nisam se odrekao ni Lune, kao ni bilo koga iz porodice. Normalno komuniciramo i normalno pričamo – objasnio je Đole u intervjuu za IDJ i dodao da sa Anabelom više nema nikakav odnos:

– Sa Anabelom ne pričam. Imali smo čak jedan period da smo se pomirili i da je bilo sve u redu, ali u posljednje vrijeme ne komuniciramo. Međutim, ako mi ne pričamo to ne znači da se naša djeca ne druže.

Podsjetimo, Anabela je tokom Luninog ušešća u prvoj ‘Zadruzi’ isticala da je pokušala da se pomiri sa Đoletom, ali da je sve palo u vodu zbog njegovih izjava o Luni. Denser je tada nekoliko puta komentarisao da ne podržava Lunino ponašanje, pa je i ona sama nakon izlaska iz rijalitija istakla da nema nikakav odnos sa stricem.

Ipak Đole je sada otkrio da je u korektnim odnosima sa Lunom i da podržava njenu pjevačku karijeru.

– Luna ima publiku koja je voli, dobre su joj pjesme, ali to treba održati. Treba gurati da to bude pravi Đogani, u smislu da prvo hitovima prevaziđe svog tatu i mamu, grupu Funky G. Da gura i juri da bude taj nivo, pa tek onda da opstaje nadalje, to je dugačak put – istakao je Đole.

