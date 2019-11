Tina Tarner napunila 80 godina: Mnogi ne znaju da je prošla kroz pakao, a čak je htjela i da upuca muža

Iako rođena kao Ana Mej Bulok na današnji dan 1939. u američkoj državi Tenesi, postala je poznata pod imenom Tina Tarner. Majka joj je bila radnica u fabrici, a otac baptistički sveštenik. Nakon početka Drugog svjetskog rata preselili su se u Knoksvil gdje su radili u ratnoj obrani, a tu je stekla prvo pjevačko iskustvo u crkvi Spring Hil.

Njeni roditelji su se razveli kada je imala 11 godina, a ona i sestra su ostale da žive sa ocem jer se majka preselila u Sent Luis kako bi pobjegla od teškog života i nasilja u porodici koje je godinama trpila od muža. Međutim, samo dvije godine kasnije, Tinin otac se ponovo oženio, ostavio djecu i preselio se u Detroit.

Tako su buduća muzička diva i njena sestra ostale bez odgovarajućeg roditeljskog nadzora. O njima se brinula tetka, ali je ona preminula kada je Tina imala 16 godina pa je sa sestrom otišla kod majke. Završila je školu 1958. i radila u bolnici kao pomoćni radnik, nadajući se da će jednog dana postati medicinska sestra.

U noćnom klubu upoznala je pjevača tada popularnog benda “The Kings of Rhythm”, Ikea Tarnera. Svidjelo joj se to što su Ike i članovi benda ponekad pozivali djevojke iz publike da zapjevaju s njima na pozornici. Kad su pozvali Tinu, odlučno je prihvatila mikrofon i počela da pjeva, ali nije slutila da bi joj to moglo pomoći u daljoj muzičkoj karijeri.

Oduševljeni njenom izvedbom, Ike je pozvao Tinu u njihov bend i ona tako sa 18. godina postaje njihov prateći vokal, a nastupala je pod umjetničkim imenom Litl Ana. Ipak, nije sve išlo tako lako. Mlada pjevačica imala je aferu sa saksofonistom Rejmondom Hilom i ostala je trudna. Majka ju je zbog toga izbacila iz kuće pa je sa sinom Krejgom otišla kod Ikea.

Ikeu i Ani odlično je išlo na poslovnom planu, nizali su uspjehe i stekli popularnost. Par se vjenčao 1962. godine, a Ike je tada usvojio Krejga, a ubrzo i predložio Ani da promijeni ime u Tina. Razlog je jednostavan – strah. Bojao se da će pobjeći i ostvariti samostalnu karijeru i to upravo s imenom Litl Ana pod kojim je i postala poznata.

Počeli su da sarađuju sa producentom Filom Spektorom, promijenili su muzički pravac i krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih našli su se među vodećim zvijezdama pop i soul muzike. Koliko su bili poznati govori i činjenica da su nastupali kao predgrupa na nekoliko koncerata slavnih Rolinstonsa.

Na privatnom polju situacija nije bila bajna. Tina je 1968. ponovno bila trudna, ali kad je saznala da i njena prijateljica An Tomas čeka Ikeovo dete, Tina je odlučila da pobaci. Veza je bila sve slabija sredinom sedamdesetih, a Ike prema supruzi nije imao poštovanja i javno ju je maltretirao jer su mu alkohol i kokain pomutili zdrav razum.

– Uživala sam ugled i mnogi su mi nudili bolji posao, ali sam ostajala lojalna Ikeu. Jednostavno sam takva. On bi počinjao sa pitanjima da li želim da ga povrijedim kao svi drugi, ali što sam više ponavljala: ‘Ne’, on je bio sve sigurniji u svoje tvrdnje – priznala je Tina svojevremeno u emisiji kod Opre.

Dok su bili na zajedničkoj turneji u Dalasu, Ike ju je pretukao do krvi. Čekala je da joj suprug zaspi, a zatim stavila naočale da sakrije modrice i pobjegla sa 36 centi u džepu. Sakrila se u obližnji motel i uz pomoć advokata i njegovih prijatelja otišla za Los Anđeles.

– Mnogo puta sam, dok je on spavao, posezala za pištoljem, ali odustala sam u posljednjem trenutku. I usprkos svemu, činila sam sve kako bih ga usrećila. Bila sam njegova Pepeljuga – govorila je Tina. U svojoj biografiji ‘Ja, Tina’, koja je kasnije pretočena u film ‘What's Love Got to Do with It?’, nazvan po jednom od njenih najvećih hitova, optužila je Ikea za nasilje.

– Šamarao sam Tinu. Bez razloga i rukom je slao na zemlju. Ali, nisam je tukao baš koliko ona priča – priznao je tada.

Nakon razvoda pjevačica nije imala novaca pa je preživljavala čisteći stanove. Prvi veći uspjeh na britanskim top listama usljedio je kada je snimila pjesmu ‘Let's Stay Together’ s kojom se probila u top deset najslušanijih u Velikoj Britaniji. U isto vrijeme album pod nazivom ‘Private Dancer’ u prodat je u više od 11 miliona primjeraka.

Glumila je u filmu ‘Pobesneli Maks 3’, imala duet s Mikom Džegerom, a 1985. upoznala je ljubav svog života. Tada je živjela u Švicarskoj. Na zabavi izdavačke kuće upoznala je svog sadašnjeg muža, producenta njemačke muzike, šesnaest godina mlađeg Eevina Bača s kojim je godinu dana kasnije započela vezu.

– On je moje sve. Obožavam ga. Mi smo jedno. A šta najviše volim s njim? Pa život – izjavila je prije desetak godina legendarna pjevačica koja sa udala za Ervina 2013. godine. Odrekla se američkog državljanstva i uzela Švajcarsko. Par živi u predgrađu Ciriha, a Tina je 2009. objavila da se povlači u penziju.

Tina za sebe kaže da je jaka žena koja je preživjela razvod, odvajanje od porodice i sve vrste pakla, ali nije dopustila da je sve to slomi i istrajala je uprkos svim životnim katastrofama. Međutim, život joj je tokom ljeta prošle godine priuštio još jedan bolan trenutak – smrt njenog sina Krejga.

– Ovo je najteži trenutak za majku. Poslala sam posljednji pozdrav svom sinu Crejgu Rejmondu Tarneru. Okupila sam se sa porodicom i prijateljima da prospemo njegov pepeo na obali Kalifornije. Imao je 59 godina kada je tako tragično preminuo, ali zauvijek će biti moja beba – napisala je tužna pjevačica na društvenim mrežama, prenosi “Kurir“.

