Nemam više snage: Marija Šerifović napušta “Zvezde Granda”

Marija je prvenstveno priznala da joj snimanja emisije “Zvezde Granda” veoma teško padaju.

– Najnaporniji dio mog posla je davanje intervjua, ali mi je jasno da jedni bez drugih ne možemo. Što se koncerata tiče, to je najljepši dio mog posla, taj trenutak kada izađem na scenu da pjevam. To je ono što moj život čini kompletnim. Stvaralački rad u studiju me takođe raduje, nekada jedva čekam da nešto bude gotovo i da izađe. “Zvezde Granda” mi možda padaju najteže – rekla je Marija za Blic.

– Nemam snage ni za ovu sezonu “Zvezda Granda”, što mislim i da se vidi – dodala je ona.

Što se tiče kandidata ove sezone popularnog šou programa, Marija je zadovoljna i vjeruje da će takmičar, kojem je ona mentor pobijediti, a onda će se povući iz ove priče.

– Dobrih kandidata ima. U ovoj sezoni imam više kandidata nego u prethodnoj. Već sam počela da radim sa njima, ima dobre i kvalitetne djece, i dokle god ja imam snage, da nekoga nešto naučim, ja ću biti tu za njih. Ali sada, zvanično, mislim da je vrijeme da ne budem više u tom žiriju, jer sam kao neki dežurni dispanzer, već pet godina sjedim tamo. Mislim da je nekada dosta, ili neka pauza, nemam pojma. “Zvezde Granda” će vjerovatno trajati zauvijek, kao bitka na Neretvi, ali je vrijeme da se malo odmorim od njih i publika od mene. Ljudi to znaju i Popović to zna, međutim, teška srca to prihvata. Pravi se gluh i lud – priča Šerifovićeva.

Ona je prije nekoliko nedjelja otpratila sa društvene mreže Instagram, pobjednicu prošle sezone “Zvezde Granda”, Džejlu Ramović, i taj potez je podigao veliku medijsku prašinu.

– Zašto je to napravilo toliku dramu? Ja jedva izlazim na kraj i sa ovih sto ljudi koje pratim. Meni je to prevelika gužva, non-stop mi izlaze notifikacije. To nema veze sa tim da li sam ja sa nekim dobra ili ne. Ljudi su opterećeni Instagramom i Instagram im je postao život, to je njihova stvar, meni Instagram ne predstavlja ništa. Ja bih ga najradije ugasila – poručila je Marija.

Što se tiče ljubavnog života, popularna pjevačica ne želi nove ljubavi u svom životu:

– Ne bih voljela da mi se dogodi nova ljubav. Kome to treba? To samo pravi probleme. Ja ionako ne znam šta ću sama sa sobom, samo mi još treba nova ljubav – završila je Marija Šerifović, prnosi “Express“.

