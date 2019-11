Jelena Karleuša progovorila o odnosu sa Marijom Šerifović

Ocjenjujući stil ličnosti sa javne scene, Karleuša i Vidić dotakli su se i oblačenja Marije Šerifović, a Jelena je sa teme garderobe, prešla na detalje iz privatnog života srbijanske pjevačice, te je otkrila kako njena prijateljica i kolegica osvaja pripadnice ljepšeg pola.

– Marija je posebna u smislu vizuelnog identiteta. Zamisli da mi nju obučemo u bilo šta drugo. Ne ide, ne vidim je u suknjama. Znaš li ti koliko je ona fatalna? Riba koja priča duže od 15 minuta sa Marijom se zaljubi u nju. Svaki frajer treba da pita Mariju šta je to što im radi. Slatko je samo to što vidiš površno, a ima u njoj svega. Škorpija je to – rekla je Jelena Karleuša, a zatim otkrila kako protiče saradnja sa Šerifovićevom u žiriju poznatog muzičkog takmičenja ‘Zvezde Granda’:

– Nismo loše ovako kao jedan čudan tandem koji funkcioniše. Spoj nespojivog, ali to tako i treba da bude. I znaš šta? Postoji neka sumanuta hemija između nas dvije. Mi smo kao pozorište u kući. ‘Zvezde Granda’ su kao ‘Bolji život 2019’, vjeruj mi to smo mi – ističe Jelena i na priloženu sliku gdje je Marija hvata za zadnjicu komentariše:

– Marija voli da drži za guzu, inače, ali nju samo smijem ja da hvatam – rekla je Jelena, piše “Express“.

