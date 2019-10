Dopisivanje Halida Muslimovića s ljubavnicom: Sonja, volim te, ali daj mi pare!

Ali na svaku takvu Halidovu izjavu Sonja se javi i priloži dokaze.

“Nit sam ljuta, nit da se ti ljutiš. Boli me pi**a za pare, već hoću da te pitam: Je l’ tebi uopšte stalo do nas? Ozbiljno te pitam, bez ljutnje. Iskren budi, to želim da znam”, napisala je Bašićeva u jednoj poruci Halidu, na šta joj je on između ostalog odgovorio:

“Sonja, draga si mi, je*eš pare. Možemo i treba da budemo u vezi i na vezi. Sudbine su čudo, ti imaš svoj svijet, a ja svoj, kao i porodice, biznise. Ali možemo biti dobri i zajedno, pa šta bog da”, piše srbijanski “Kurir“.

Međutim, došlo je do svađe između njih zbog toga što je Muslimović od svoje drage sve više tražio novac, pa mu je ona na tome zamjerila.

“Ja za to ne znam, ali okej. Budi na mom mjestu. Nisam bio s tobom da bi mi pomogla, nego si mi interesantna i draga osoba. Drugačija si, imaš nešto što mi prija”, napisao joj je pjevač, ali Sonja nije htjela tako lako da popusti.

“Nisi ti naivan, imaš 55. Pitala sam te da li ti je stalo do nas? Ti znaš šta to znači, ne pravi se glup, jer ja nisam. Osim toga, da sam dobra dok ti pomažem, tebi ništa drugo ne značim, priznaj”, upitala je ona i dobila direktan odgovor.

“Značiš. Ja ne idem u krevet baš sa svakim, a pogotovo tri dana na odmor”.

Osim poruka u kojima Sonja i Halid razmjenjuju ljubav i svađaju se, postoje i prepiske u kojima pjevač otvoreno traži od svoje ljubavnice da mu pošalje novac.

“Nemoj negativno, kod tebe je sve ful. Može li da bude jedno 8.000 maraka”, pitala je Bašićeva, ali je Muslimoviću taj iznos bio nedovoljan:

“To je potrošeno. Moram sutra da budem u mjenjačnici, 1.000 eura advokat, ostatak plata, djeca, fakultet 5.200 eura itd”.

Podsjetimo, javnost je za aferu između Halida i Sonje saznala krajem jula prošle godine, kada je Halid pretukao Bašićevu kod Banjaluke. To se odigralo u Muslimovićevom automobilu u momentu kada je ona tražila da joj vrati novac koji joj duguje. Sonja je protiv Halida podnela krivičnu prijavu za pokušaj ubistva, a potražuje od njega i dug od 107.000, za šta ima dokaze.

Loading..

loading...

Facebook komentari