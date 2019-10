Tajnovita kamera snima Severinu: Ko to pjevačici viri u stan?!

Naime, Severinino susjedstvo se uznemirilo zbog kamere koju je postavio novi vlasnik kuće preko puta Severinine zgrade. S obzirom na to da se radi o maloj trošnoj kući od 80-ak kvadrata, u kojoj živi žena kao zaštićeni stanar do 2023., susjedi su se pitali čemu ondje odjednom kamera od nekoliko tisuća kuna, piše 24sata.

– Ona može snimati 360 stupnjeva i osvanula je negdje u rujnu. Živimo ovdje godinama i znamo da se bivše vlasnice nisu mogle nikako dogovoriti oko prodaje. Netko je morao iskeširati dobar novac da one pristanu, no ne znamo tko kupuje takvu trošnu kućicu sa stanarkom u njoj i stavlja ovakvu kameru. Nama je to jako čudno – kaže nam Severinina susjeda iz Zagreba. Užasan mi je osjećaj da me netko snima kada hodam ulicom, idem u trgovinu ili ne znam što.

To u meni izaziva strah. Svašta mi se mota po glavi. Ako to ima ikakve veze s bivšim partnerom pjevačice da je tako promatra, iako uopće ne razumijem što bi od toga imao, onda se zaista bojim i za sebe i za susjede. Moram istaknuti da ništa ne zaključujemo niti tvrdimo, nego samo sumnjamo jer smo u strahu. Ne znamo tko nam je novi susjed i to nam isto unosi nemir u susjedstvo, kaže vidno uznemirena stanarka. Pojašnjenje o kameri pokušali smo dobiti od novog vlasnika kuće.

– Jesmo, stavili smo kameru jer nam sve kuće kao poslovni prostori imaju kamere. Nema tu ništa čudno i nikoga s time ne uznemiravamo – kaže nam brat Ladislava Matića, vlasnika kuća preko puta Severinina stana. S obzirom na to da susjedi sumnjaju kako iza kamere stoji bivši Severinin partner, pitali smo ga imaju li kamera i kupnja kuće ikakve veze s Milanom Popovićem te da li se poznaju.

– Mogu susjedi pričati što hoće. Ne zadiremo u tuđu privatnost i u tuđe živote, a to očekujemo i od drugih. Milan Popović? Nebitna osoba. Ne bih to komentirao – rekao je. Na pitanje ima li saznanja da je navodno policija prerezala žice kako bi onemogućila snimanje kaže: “Ne znam, to mi je prvi glas. Otići ćemo provjeriti”. S obzirom na to da susjedi tvrde kako su vidjeli da se oko kuće nešto i radi, pitali smo brata vlasnika kakvi su im planovi s tom nekretninom.

– Zasad još ništa, tek ćemo vidjeti što ćemo – kaže nam Ladislavov brat. Na pitanje je li se susjedima pričinilo da vide radnike ondje i čuju da se nešto radi, kaže: “A da, čisto nešto malo izvana smo išli srediti, no ništa ozbiljno”.

Zagrebačkoj policiji također smo poslali upit kako bismo doznali jesu li zaista presjekli žice sporne kamere, kad i na temelju čega, te smo tražili pojašnjenje smiju li vlasnici kuća postavljati kamere bez suglasnosti susjeda i koji su zakonski preduvjeti za to. Do objave broja nismo dobili odgovore. Ujedno smo pitali i Severinu je li kamera bila razlog da prijavi nepoznate ljude za špijuniranje i kad je primijetila spornu kameru. Čekamo odgovor.

U sjeni “kamere sumnje” ostale su ozbiljne prozivke Severine Kojić na račun škole koju pohađa njezin sin. Nakon konferencije za novinare, koju je započela ozbiljnim optužbama da su joj učiteljice 11. listopada sina zaključale u školi te ga fizički i psihički zlostavljale jer ga nisu pustile kući s očuhom Igorom, tjedan se nastavio u prozivačkom tonu. Severina nije štedjela ni ravnateljicu škole, kao ni pravobraniteljicu za djecu. Potom smo ekskluzivno otkrili kako je škola desetak puta prijavljivala Severinu za zanemarivanja djeteta.

– Prema takvom tumačenju, sve zaposlene i radne žene koje imaju malu djecu, a posebno samohrane majke, nemarne su majke koje zlostavljaju i zanemaruju svoju djecu jer radi radnog vremena koje je dulje od 15 sati ne mogu osobno preuzeti svoje dijete – navela je nakon toga Severina u otvorenom pismu. Prema izjavama roditelja, predstavnika roditelja u školskom odboru, kao i predstavnika u vijeću roditelja, objasnili su nam kako se u toj školi djeca podižu do 17, a ne do 15 sati. Pitali smo Severinu ima li saznanja o tome i postoji li razlog zbog kojeg po svoje dijete iznimno mora doći do 15 sati.

– To što se ravnateljica brani i poziva na boravak neće izbrisati strah mojeg djeteta koje više ne želi ići u tu školu. Osim toga, to nije istina, sva djeca iz razreda mojega sina otišla su u 15 sati, samo su njega držali u mraku u učionici dva sata jer su zatvorile rolete (pošto je učionica u prizemlju) da dijete ne može vidjeti Igora, kojemu je vikao kroz prozor da želi doma, dok su ga učiteljice psihički i fizički zlostavljale – odgovorila nam je Severina.

Severina i Milan Popović na sudu vode bitku za skrbništvo. Prema nepravomoćnoj presudi od lani, malodobni sin je trebao sedam dana živjeti kod majke Severine Kojić, a sedam kod oca Milana. Kako bi ga ovih dana trebao preuzeti otac, pretpostavlja se da će krenuti na nastavu. U međuvremenu policija ispituje što se u školi događalo 11. listopada, a očekuje se i reakcija DORH-a.

