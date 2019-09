Ana Bekuta: Zašto se Milutin i ja nismo vjenčali

-Evo neki dan nas je nasmijala vijest da on mene vara, natpisi me ne bole, a moram da kažem Milutin i ja smo uspješni svako u svom poslu. Ja dobro zarađujem, on ima svoj prihod i tu nema apsolutno nikakvog interesa. Mi ne možemo biti vjerniji jedan drugom nego što jesmo i bez papira, piše gloria.

Nisam htjela da se udajem za Milutina i to je bila moja odluka, a vjenčaniji ne možemo biti nego što smo svih ovih godina. Poštovanje, razumevanje i podrška u svakom smislu i sa moje i njegove strane i funkcionišemo kao tim, rekla je pjevačica, a a onda se podsjetila vremena i kada je sa 17. godina rodila sina Igora.

-Mene nikada nije zanimao svijet, uvjek sam se držala one: “Tiha voda brijeg roni”. Nije me zanimalo tada da li sam hrabra zanimao me život i htjela sam da mladim ženama koje su prolazile kroz sličnu situaciju kažem da ko zna zašto nam se takve stvari dešavaju i da samo pratimo svoje srce i da svoje biografije pišemo sami. Nisu me zanimale priče drugih. Moja porodica jedino ima pravo da kaže nešto- rekla je Bekuta

Loading..

loading...

Facebook komentari