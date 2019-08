Zvezda Granda iz Hrvatske progovorila o kontraverznoj izjavi o Srbima

Advertisements Loading..

26-godišnja Hrvatica je tom prilikom, dajući izjavu za domaće medije, izjavila da “Srbi nisu željeli da joj pomognu”, zbog čega se našla na meti negativnih komentara.

Ipak, Hana sada tvrdi da je njena izjava istrgnuta iz konteksta.

– Žurila sam sa jedne emisije i udario me je autobus. Jesam to izjavila, ali nisam mislila isključivo na Srbe nego na ljude uopšte koji su se tu našli. Niko od prolaznika nije stao. Na sve to sam i čula negativne komentare da ne znam da vozim i da sam loš vozač. Željela sam samo to da prokomentarišem – izjavila je Mašićeva za Telegraf.

– Ja generalno volim Beograd i ljude koji žive u njemu. Volim vaše ljude, tako da nema nikakve veze sa vama. Uvijek sa osmjehom dolazim u Beograd. Volim vas i uvijek sam sretna kada dođem ovdje – stavila je tačku na sve polemike pjevačica.

