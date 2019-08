ZDRAVKO ČOLIĆ: UMJETNIČKO IME O KOJEM NIJE GOVORIO

Advertisements

Naime, Čola je davne 1974. godine sklopio ugovor s kompanijom “Warner Bros. Records” i snimio nekoliko singlova za njemačko govorno područje, a ono što je posebno zanimljivo je da je za te potrebe koristio umjetničko ime Dravco,prenosi Azra.

O tome svjedoči omot njegovog albuma “Madre Mia (Meine Mutter)” koji je imao tri pjesme – “Madre Mia”, “Rock’n Roll Himmel” i “Alles was Ich Hab”.

No, to svakako nije sve kada je njegova inozemna karijera u pitanju s obzirom na činjenicu da je 1987. godine izdao singl na engleskom jeziku “Light Me – I’m Not a Robot Man”, kada je, također, koristio ime Dravco.

