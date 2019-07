Prijetnje Andreani Čekić: “Njoj ću da se svetim, dok je ne zgazim, neću stati”

Advertisements

Marina je priznala da je Andreani zabranjeno prići njenom djetetu, ali ne i Marku.

“Tražila sam zabranu prilaska mom djetetu, na šta imam pravo. On može vidjeti dijete kad on to poželi, ali on ne želi – umoran je, došao je sa puta i kada dođe da je vidi, on je vidi na 10 minuta, dok opere auto, na pumpi. Neće se ona oprati time što pljuje po meni, laže i izmišlja. Dovešće me u situaciju da ću uvući dijete od 10 godina u ovo, koje će posvjedočiti i kome je svega preko glave, da čita laži o sebi i svojoj majci. Ne mogu više slušati te laži, skrenuću, u Lazi ću završiti od njih, od njenih laži, on meni ništa nije rekao, ali ona. Ne znam odakle joj pravo”, izjavila je za “Kurir“.

Markova žena kaže kako neće pristati na razvod.

“To je li ona trudna, je li se on ženi sa njom, mene to ne zanima. Ona nema pravo da priča o mom djetetu, ja ću nju zbog toga opet tužiti. Ona nije niko mom djetetu i nema nikakva prava uvlačiti moje dijete. Tužila sam je, ne znam na koji način, ona još uvijek nije dobila tužbu. Ne znam kako je to moguće, ima tri, četiri mjeseca, koliko je prošlo, ali ja ću obnoviti tu tužbu”, izjavila je Marina.

Andreana se potom oglasila na društvenim mrežama i pokazala prepisku između njenog dečka i njegove žene.

“Njoj ću da se svetim, dok je ne zgazim, neću stati”, samo je dio poruke koju je poslala Marina prema Andreaninoj objavi na Instagramu.

