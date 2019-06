Detalji tajnog razgovora Jelene Karleuše i Marije Šerifović tokom finala “Zvezda Granda”

Advertisements

Diva je progovorila o ovogodišnjoj sezoni muzičkog takmičenja.

“Generalno je cijeli period iza mene bio strašno težak. Najgori u mom životu. “Zvezde Granda” su mi pomogle da sve to na neki način prebrodim. Trudila sam se da se koliko sam mogla u datim trenucima posvetim mojim kandidatima i da svim tim mladim ljudima prenesem znanje i životno iskustvo. Na sceni sam skoro 25 godina i ovaj posao mi je više nego jasan”.

Marija kaže da je ova sezona bila izuzetno stresna za nju jer se vezala za svoje kandidate i da će dobro razmisliti hoće li se opet upustiti u sve to, a Jelena je na to rekla da je vrijeme da traže topli obrok više.

“Maro, dosad smo radile gratis, red je da tražimo neki topli obrok više. Ipak mislim da je moja žrtva u “Zvezdama Granda” najveća. U svakom smislu. Meni su sve ove sezone utjecale i na porodicu i na brak jer sam godinama spriječena da s djecom odlazim kod muža u inozemstvo, svako moje pojavljivanje košta pravo bogatstvo jer ja ne mogu u farmerkama i patikama kao Marija, vučem najveći medijski pritisak i imam ulogu nekog ko mora pravi veliku gledanost. Ovaj šou je odavno prestao biti puko takmičenje talenata i uključio se u svjetske trendove TV pristupa, a na tim izmjenama sam insistirala ja. Otkad sam došla, pa do sada, mijenjala sam kruta TV pravila, krutu publiku punu predrasuda i još mnogo toga. Ipak, upravo zbog takmičara dešava se magija koja nas tjera da ne odustajemo. Uzbudljivo je, a i pomažemo mladim ljudima da što prije uđu u igru zvanu šoubiz pakao”, kazala je pop diva, prenosi “Alo!“.

Negodovala je zbog članova žirija koji su Džejli dali 12, a Milici po 1 ili 2 boda. Karleuša je progovorila na koje kolege se odnosila njena kritika.

“Ma prepoznaju se oni sami. I jesu kurtoni. Kakav je to način? To je kao da proglasiš Mesija (Messi) za najboljeg igrača godine, a drugo mjesto daš igraču iz FK Donje Brijanje. Ronaldo ti ne bude u konkurenciji? Pa gdje to ima? Uostalom, ko od mene još očekuje da šutim na nepravdu? Nikad nisam i nikad neću”, kazala je Jelena Karleuša.

JK je iznijela i svoje mišljenje o pobjednici “Zvezda Granda”.

“Džejla je veoma lijepa, mlada djevojka, odličan vokal i veliki potencijal. Želim joj svu sreću u budućem bavljenju ovim poslom u koji sam i ja ušla vrlo mlada, s nepunih 16 godina, tako da znam šta čeka i nju i Milicu. Ali moram kazati da se u životu i šoubiznisu ne pobjeđuje na poene, već na rad, suze i znoj! Iskreno, ja Džejlu svrstavam u tip pjevača koji nemaju izraženu emociju i harizmu. Ona tu svoju hladnoću mora pobijediti da bi uradila nešto više”, kazala je Jelena.

Paparaci su uhvatili moment na Jeleninom telefonu u trenutku dok je stizala poruka od Marije Šerifović sadržine “DEBIL”. Evo koga su članice žirija ogovarale:

“Sašu Popovića! Hh- ah-aha, šalim se… Mislim da mi je poslala poruku DEBIL za pjevača koji je u tom trenutku glasao i nije dao Milici nijedan glas. A to što mi paparaci slikaju i zumiraju ekran telefona je svakako za novu tužbu. Gdje svih 300, tu još jedna”, kazala je Jelena Karleuša.

