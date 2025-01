Zorica Brunclik se ošišala na kratko zbog Kemiša: Zaledila je njegova reakcija kad je izašla iz salona

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš imaju brak za primer svima, a i danas zaljubljeni kao i prvog dana. Kao i svaki odnos i njihov je prošao kroz različite faze, a Zorica je nedavno ispričala kakvu je ludost jednom učinila upravo zbog svog supruga..

Pjevačica Zorica Brunclik zbog ljubavi bi sve uradila

– Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se – ispričala je shvativši da je napravila grešku.

– Jao majko kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je vidio, on jedva da je primijetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže – iskreno je rekla pevačica Zorica Brunclik.

Iako važe za skladan par kojeg ne prate razmirice pjevačica je otkrila šta je to posebno nervira kod svog partnera.

– Ne gasi svijetlo uopšte po kući. Ko šta radi, ja samo idem i gasim svetlo za njim. Ja samo gunđam, on govori kako zaboravlja. Pa ne može godinama da zaboravlja, isti je problem i danas – otkrila je Brunlikova jednom prilikom.

Iako ga kritikuje, ljubav između Zorice i Kemiša s godinama je samo jača, a Kemišu ne smeta da joj ugađa, pa tako pjevačica nema mobilni telefon, a svi kojiima ona treba, po cijeli dan zovu njega. I on se ne buni, ali zato je njihov dom besprijekorno sređen, a svako jutro im počinje zajedničkom kafom, piše Svet.

