Ne znaš srpski da pričaš, ti ćeš nekog da saplićeš: Gori studio Zvezda Granda zbog brutalne svađe Cece i Milija

Prva kandidatkinja osvojila je pet glasova nakon što je izvela pesme “S druge strane mjeseca“ grupe Magazin i “Tunel“ Viki Miljković,k dok je za Maju stiglo tri glasa podrške za numere “Žubor voda žuborila“ i “Zvezda Danica“ Jelene Broćić.

Ovakav rezultat značio je da će se Maja još jednom oprobati u baražu, dok odluku o Jeleninom daljem plasmanu donosi Saša Popović.Prva je nastupe komentarisala Viki Miljković koja je obema kandidatkinjama dala -Za Maju sam razmišljala do poslednjeg momenta, mislim da je ovo realno stanje. Glas sam dala jer je dobar odabir pesama, i borila si se. Ali zvučiš neupevano, nevešto izvodiš neke figure, ali imaš neku moć i to je dobra stvar. A Jelena mi je bila stvarno super u obe pesme, a moju pesmu si najbolje donela od svih koje su je ovde pevale– objasnila je Violeta.

Prednost takmičarki broj jedan dao je Đorđe David, koji je objasnio da je do poslednjeg momenta čekao da se nešto dogodi u Majinom nastupu.Nije to nevešto kao što kaže Viki, ti si meni zvučala vešto ali čudno utanjiš u gornjim lagama, nije mi to prijalo. Kada uporedim vaše prve pesme, Jelena te je pobedila, i bravo za tebe Jelena, sjajan i izbor pesme i sve- rekao je Đole.

I Keba je očigledno iz istih razloga svoj glas dao Jeleni a ne Maji, pa obrazložio šta je falilo prvoj takmičarki da prođe direktno dalje.

Sam početak prve pesme nisi dobro tonirala, i to je nekome bilo dovoljno da ti ne da glas, inače je sve drugo bilo okej. Majko, ti si bila plašljiva, neubedljiva, fali ti sigurnosti, imaš tanak glas, ali potrudi se u baražu- poručio im je Keba.

Sanja Vučić Jeleni je dala verovatno najveći kompliment od svih i to rečima da se odlično snašla u obe pesme iako je mislila da neće uspeti.

–U prvoj pesmi si zvučala baš kao Rozga, u drugoj baš kao Viki. Bila sam skeptična ali si me oduvala. A Maji sam isto dala glas jer smatram da može bolje i da samo treba da otvori usta, mislim da možeš da imaš veći format svog glasa i vokala- Sanjine su reči.

Dragan Stojković Bosanac njihove nastupe nazvao je prosečnim, dok je Miligram obe ostavio bez svog glasa.–Jelena, simpatično ali nemoćno, a kod Maje, moćno ali nerazumljivo. Dikcija ti je bila jako loša- kratak je bio Aleksandar Milić Mili.

Na licima mentorki Cece Ražnatović i Ane Bekute ogledalo se nezadovoljstvo zbog ovakvog komentarisanja i načina glasanja njihovih kolega, pa su dobile završnu reč.

–Hvala kolegama koje su podržale Jelenu, mislim da si oštećena jer si sjajno pevala, prezadovoljna sam tvojim nastupom. Svako ima prva da glasa kako hoće, to je njegova sramota, narod gleda i čuje bolje nego ostali– počela je izlaganje Ceca kada ju je Mili upitao da li je to nešto na njegov račun.Ma je l’ sam ja tebe prozvala? Ti devojci Maji koja je iz Beograda pričaš nešto o dikciji a ti je prvi nemaš, daj molim te, nemaš pojma a nekoga komentarišeš– počela je Ceca svađu sa kolegom.

Nakon što ju je Miligram pecnuo komentarom da je i nju (prim.aut. Cecu) naučio nekim stvarima, Ražnatovićka je eksplodirala od besa.Grešiš dok govoriš, ne znaš srpski jezik! Ćuti molim te– brecala se Ceca pa dodala:

–Uživaš da saplićeš kandidate!

U raspravu se umešala i Ana Bekuta koja je tvrdila da Cecina pulenka uopšte nije oštećena, već Maja, i to zbog neglasanja pojedinaca,piše Pink

-Ajde bre, nema smisla. Sram da vas bude! Ja verujem da će Maja da grmi u baražu, sad je dža ili bu, daj sve od sebe– poručila je ljuta Bekuta.Iako je Jelena ima priliku da dobije zlatni glas produkcije, Saša Popović ipak je odlučio da se obe kandidatkinje još jednom pokažu u baražu.

