Lepa Brena progovorila o noći kada joj je snimatelj slomio nogu: Puno sam plakala, dali su mi nešto za smirenje

Jugoslovenska pjevačica Lepa Brena dala je prvi intervju nakon povrede koju je zadobila na koncertu u Zagrebu, kada je snimatelj pao na nju i ozbiljno je povrijedio.

Ona je na početku otkrila da je u prošloj godini pronašla balans, pa navela da je veliki problem današnjice što se ne odmara dovoljno.

– Prethodnu, kao i nekoliko godina prije nje, pamtit ću po tome što sam pronašla balans i uspešno spojila profesionalni i privatni život, što mi prija fizički i mentalno. Problem današnjih životnih navika je najčešće taj što se radi u kontinuitetu i što se ne odmara previše. Meni mnogo takvog rada i poslovnih putovanja narušava životni balans. Ova godina bila mi je lijepa i prijatna, Boba i ja smo pravili razne planove za budućnost djece, kao i naše. Svjetli momenti su bili druženje s porodicom, naše intimne, a ne glamurozne proslave – rekla je Brena.

Ipak na pitanje o prethodnoj godini, ističe da čvrsto želi da zaboravi taj kobni koncert u Zagrebu, ali da se to nikad neće desiti.

– One su za nas mnogo opuštenije i dešavale su se u domaćoj i prirodnoj atmosferi. U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kada je snimatelj pao na mene. U trenutku kada sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se tako jedna neprijatna stvar i to mi je nevjerovatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koju moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku – kazala je pjevačica.

Brena ističe da se izvukla, a otkrila je i u čemu je našla svoju utjehu.

– Izvukla sam je. Ali, moj problem je to što nevjerovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utjehu u svom mentalnom sistemu – zaokupljena sam uvijek radom, bilo da se radi o mom ili porodičnom poslu – poručila je.

Ona je prvi put otkrila detalje noći kada joj je slomljena noga, te istakla da je plakala i da su morali da joj daju nešto za smirenje.

– Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspjela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sljedeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tjera na plač – kaže balkanska muzička zvijezda koja je odmah poslije novogodišnjeg dočeka otputovala s porodicom na Maldive, kako bi joj oporavak od operacije bio što brži i uspješniji – ispričala je ona za Story.

