Tijana Milentijević progovorila o bivšem dečku: “Imam traume otkad me bivši pretukao”

Pjevačica je kazala da je nakon raskida sa bivšim dečkom koji je tukao imala traume, kao i da od tada mnogo manje vjeruje ljudima. Naime, Tijana tvrdi da ima knedlu u grlu kada se sjeti tog perioda života.

– Tačno je da imam traume otkako me je bivši dečko pretukao, ali to je sada sve iza mene. Imam knedlu u grlu kad pričam o tome i kad se vraćam u glavi u taj period, ali sam izašla kao pobjednik i drago mi je zbog toga. Shvatila sam da ne mogu olako da vjerujem ljudima i da treba da pazim s kim ulazim u odnos. Što se bivšeg tiče, jeste se javio nekoliko puta, ali to je sve. Nemamo komunikaciju i mislim da je tako najbolje. Zašto bih se vraćala na to? Može neko da se pokaje za postupke, ali tu je poverenje odavno izgubljeno – priča pjevačica. prenosi Avaz.

Tijana je stavila tačku i na spekulacije oko toga da li se zaista ošišala zbog Vuka Moba.

– Vuk me je vidio s kratkom kosom kad sam bila na jednom snimanju i tako je počeo da insistira da mi frizura takva ostane. Nisam se zbog njega ošišala, ali sam nastavila da nosim novu frizuru na njegovo insistiranje. Što se raskida tiče, jesmo donijeli odluku da na sve za sada stavimo tačku, ali među nama nema nikakve zle krvi – poručila je.

Nju je pretukao Miša Koljenović, koji je bio bubnjar u njenom bendu, a prijavila ga je upravo Tijana.

Facebook komentari