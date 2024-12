Rada Manojlović: Nikada nisam imala sponzora, mnogi se pitaju kako toliko radim a još uvijek nemam stan

Nakon prevare bivšeg saradnika i velikog finansijskog minusa, pjevačica Rada Manojlović konačno je stala na noge, a sad je otkrila i koliko zarađuje.

Gostujući na Grand televiziji Rada je progovorila o zaradi, a tim povodom dotakla se i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, tokom gostovanja kod Lee Kiš pjevačicu su upitali koliko para je zaradila ovog ljeta, na šta je imala spreman odgovor.

–Nemam problem da kažem, ali sam skapirala da je mnogo bolji osjećaj i bolje je kad pričaš da nemaš para. Zato ja stalno pričam da kuburim. Ubiše me! Ja nisam Vučić, ne mogu da obezbijedim celu državu. Traže ljudi mnogo, nenormalno traže, ali ja nemam ni za sebe. Zaradila sam dovoljno da stanem na noge – rekla je Rada.

Pjevačica je nedavno u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ govorila o bivšem menadžeru sa kojim je sarađivala nakon odlaska iz Granda i otkrila da nije finansijski minus bila jedina stvar zbog koje je odlučila da sa njim prekine saradnju dugu 16 godina.

-Ne bih da pričam o tome koji je dio meni ostajao od svih tih silnih mojih nastupa. Zaista su se ljudi sa pravom pitali kako ja toliko radim a još nemam stan. Previše idem u detalje, ali je meni ostajalo mnogo manje nego što vi možete i da zamislite. Počev od toga, ja nisam mogla da istovremeno ulažem u karijeru, jer znamo koliko koštaju i pjesme i spotovi – ispričala je Rada.

Pjevačica je priznala da je svu imovinu stekla napornim radom.

– Nikada nisam imala sponzora, ali ne kažem da je to loše, naprotiv. Evo i vaša emisija ima sponzore. Znate kao narod misli, sponzor je taj neko s kim ti moraš da legneš u krevet, e taj te sponzoriše. Ostali smo na tom nekom nivou. Benzinske pumpe, šampon za kosu, svi mogu biti sponzori. Nikada nikog nisam pitala, nisam,umjela da se snađem i uvijek sam bila da ću ja to od svojih para – dodala je Rada i priznala da zarađen novac nije stizao do nje.

