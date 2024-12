Karleuša prozvala Viki: Ona bi mi mogla dizajnirati samo šupu

Svojevremeno se u medijima pričalo da su Jelena Karleuša i njen tadašnji suprug Duško Tošić angažovali firmu Viki Miljković, kako bi im ona sa suprugom Draganom Taškovićem renovirala vilu na Dedinju.

O ovome je pričala i sama Viki, koja je to i potvrdila za medije.

Ipak, Jelena je sada gostujući u podkastu “Sisterhood” na YouTube-u, otkrila da je ta priča bila marketinški potez. Te da bi njoj Miljković “mogla da dizajnira samo šupu”.

– Viki je značilo da ona to kaže, zato što je otvarala neku firmu za to, pa sam je ja pustila da to izgovori. Ona bi eventualno meni mogla da dizajnira izgled one ljetne kućice ili šupe, kako ja nju zovem, da je malo okreči i promijeni prozore. Ništa više od toga. Viki i osjećaj za bilo kakvu formu estetike… Ali, želim joj naravno, svu sreću. Volim da diram Viki i da se šalim s njom. Nemamo isto poimanje estetike ona i ja – rekla je Jelena.

