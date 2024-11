Bivši muž je davna prošlost! Dragana pronašla mirnu luku, ovo je njena najveća ljubav od sada! Svi bruje

Razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelća zainrigirao je javnost, a u tim momentima najviše podrške pružala su joj djeca.

To potvrđuje i njena najnovija objava u kojoj im je ppsvetila emotivnu poruku.

Džejla Ramović dobila udarac na nastupu, slomljen joj zub: “Taj bol ne mogu da opišem”

– Najljepši nakit na svijetu su ruke moje djece – stoji ispod pevačicine objave.

Inače, Draganini nasljednici kojima se ponosi, Marko i Manuela su se našli u centru pažnje javnosti nakon vesti o razvodu njihovih roditelja.

Iako su se trudili da se ne eksponiraju, njihovi potezi su pažljivo praćeni i analizirani od strane medija.

Podsetimo, Dragana Mirković uvek je naglašavala i svoje oduševljenje zbog odluke svoje dece da se ne eksponiraju u medijima.

– Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negde prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negde moja krivica, uslovno rečeno… Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! Moja je krivica jer su to odlučili jer su me jedino videli uplakanu u životu kada sam plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrijem od njih, ali sam ja preiskrena! Nisam ništa želela da krijem od njih – kazala je Dragana jednom prilikom o deci.

– Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura… Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Ja sam blagoslovena što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno – dodala je tada u emisiji “Amidži šou”.

– Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: “Deco, šta vam je, pa znate svoju majku”. Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam – rekla je nedavno za “Premijeru” Dragana, piše infocentar.net.

Facebook komentari