ISPLIVALA FOTOGRAFIJA IZ DOMA SAŠE POPOVIĆA / Ne liči na sebe, Suzana otkrila šta je doktor saopštio

Suzana otkrila sa čime se suočavala.

Saša Popović i Suzana Jovanović svoju ljubav neguju gotovo tri decenije, a na odnosu prepunom poštovanja i kompromisa koji su izgradili tokom svih ovih godina mnogi im mogu pozavideti.

Dugo su u srećnom braku, ali početak njihov nije bio lak.

Kruna Suzanine i Sašine ljubavi je ćerka Aleksandra na koju su, kako je ona jednom prilikom otkrila, dugo čekali.

– Mi žene to ne očekujemo, planiramo naravno do nekog trenutka, ali Bog se smeje. Mi smo otišli na more u Italiju u Linjano, i sa nama su bili prijatelji na plaži i kupili su grožđe koje ja inače obožavam. Krećem da jedem i meni muka, nije mi jasno zašto kada ja to obožavam, mislila sam želudac početak čira garantovano. Kada smo se vratili, otišla sam kod doktorke da mi pregleda želudac.

– Kreće pregled i ona kreće da se smeje, meni nije jasno šta se dešava. Ona mi kaže da je tu jedna tačkica koja će da se izrodi u bepca. Kada sam došla kući i ispričala Saletu on je skakao sa dvoseda na fotelju, ljubio me, grlio. Od silne želje koliko smo to čekali, digli ruke i kada se desilo nismo znali šta ćemo od sreće – ispričala je Suzana jednom prilikom, a fotografija para iz perioda koji je ubrzo usledio je jedna od njihovih najlepših uspomena.

Početak nije bio lak

Suzana i Saša upoznali su se davne 1996. godine sasvim slučajno na snimanju njene pesme, ubrzo uplovili u vezu, a onda započeli i zajednički život.

Iz prijateljstva se izrodila ogromna ljubav, a Suzana je jedina uspela da zarobi Saletovo srce i odvede ga pred oltar, iako je važio za velikog zavodnika i miljenika ženske populacije.

Međutim, Suzana ističe da je tada dobijala razne ružne komentare, te otkrila šta su joj sve govorili.

– Da nećemo ostati zajedno. Najgore mi je bilo što su pričali da sam seljanka koja je došla iz Ralje i kako sam ja uspela da smotam Sašu Popovića. Ja nikada nisam imala komplekse odakle sam došla. Mi koji smo sa sela, tvrdim da smo toliko stabilne ličnosti, zdravog razuma i da ne može ništa da nas u životu izbaci toliko iz koloseka. Mislili su da me time vređaju, a ne znaju da se ja time ponosim – iskreno je rekla Suzana jednom prilikom, piše alo.

Facebook komentari