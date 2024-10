“Sporo hoda, lako se ljuti” – Sestre Džejle Ramović otkrile njene mane, jedna je veliko iznenađenje za sve

Međutim, kao i svaki živ čovjek ni ona nije savršena, o čemu su govorile njene sestre i najbliže prijateljice, piše press.

One su u jednoj emisiji nabrojale Džejline mane koje mnogi ne bi povezali sa mladom pjevačicom.

Iako djeluje da je nježna i ne voli svađu, Ramovićeva je zapravo ekstremno tvrdoglava i lako se ljuti, ali je ujedno i jako emotivna.

One su navele i da sporo hoda, kao i da kasni, a sve je iznenadila činjenica da voli puno da priča, što je Džejla i potvrdila sa osmijehom.

Mnogi bi pomislili da pjevačica redovno vježba i da drži razne dijete, ali je kod nje to malo drugačije, pa je za Grand otkrila kako uspijeva da održi savršenu liniju.

-Bolna tačka mi je što ne treniram. Voljela bih da počnem, ali mi toliko vrijeme sada ne dozvoljava. Prvo ne znam gdje živim da bih imala jednu teretanu i jednog trenera, kao i naviku i rutinu. Ali nadam se da ću nekada uskoro moći da se organizujem po tom pitanju pa da krenem da treniram. Nekada sebi i kažem kako neki hotel ima teretanu, ali najčešće dođem sa puta premorena i gledam samo da legnem. S druge strane mi je baš žao što ne mogu da treniram i da neke finese unaprijedim, ali imam genetiku, hvala Bogu. Ne želim da budem sebična i da kažem da imam genetiku i to je to, jer treba i ja nešto da radim povodom toga, da sve to ostane kako treba – rekla je ona za Grand.

