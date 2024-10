STARLETU PRIVELA POLICIJA, PA JE DEPORTOVALA IZ AMERIKE! Bivša zadrugarka grca u suzama, zbog sadržaja koji su pronašli u telefonu ne smije više da kroči tamo!

Bivša rijaliti učesnica Deniz Dejm nedavno je spakovala kofere i otišla u Ameriku, međutim tamo je doživela veliku neprijatonst.

Naime, već na aerodromu policija je zaustavila starletu kako bi, kako objašnjava, izvršili rutinsku kontrolu, ali se sve završilo privođenjem i deportovanjem.

– Adio Amerika za mene. Našli su moj profil na “Onlifansu” i neće da me puste – rekla je kroz suze starleta u prvom u nizu Instagram storija preko kojih je obaveštavala pratioce kroz šta sve prolazi u Americi.



– Pronašli su moj telefon, moj profil i poruke tamo. Mislili su da sam došla da bih radila na crno i to je to za mene. Sada moram nazad – rekla je deniz, pa otkrila da ju je policija privela i da je noć pre povratka kući provela u stanici.

– Bila sam u pritvoru preko noći, rekli su mi: “Gospođo, nije Amerika za Vas”. Sada čekam da me puste kući. U pritvoru je bilo strašno, hladno, skoro pa sam se smrzla.

Vidno potresena sve vreme je plakala i govorila kako nije ništa zgrešila, te da su pogrešno protumačili njene poruke iz telefona.

– Tu sam sa policijom. Nisam uspela. Šta sam ja uradila i šta je moj “Onlifans” kriv?



Deniz je potom objavila snimak iz aviona na kom plače, a potom je uslikala i dokument koji potvrđuje deportaciju iz Amerike.

