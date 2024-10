Jelena Karleuša pogovorila o intimnosti s Duškom: “Kad ga zamišljam s drugom ženom bude mi lijepo”

Srbijanska pop diva Jelena Karleuša nedavno se razvela od fudbalera Duška Tošića, a o krahu braka sada otvoreno govori u javnosti, bez dlake na jeziku.Karleuša i Tošić svašta su prošli u braku, ali strasti i hemije im nije manjkalo.

Kako pjevačica ističe, sada joj ne pada teško da zamisli svog bivšeg supruga sa nekom drugom ženom, jer zna da u krevetu neće biti ni blizu nje. Kada zamišljam Duška sa nekom drugom ženom meni bude lijepo, jer znam da ono što sam ja radila sa njim to ne umije nijedna da radi. Smatram da sam ja vrlo posvećena tim stvarima i baš zbog toga uživam u zamišljanju. Znam da će doći do opšteg razočaranja u tom s**su i zato uživam i jedva čekam da se to desi – izjavila je Jelena Karleuša.Njena izjava izazvala je buru komentara na društvenim mrežama,piše Avaz

“Volim ovu ženu”, “Genijalna si”, “Ovo je hit”, “Ma šta Duško zna”, neki su od komentara ispod objave.

