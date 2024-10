Jelena Karleuša priznala sve o preljubama u braku sa Tošićem, pa otkrila detalje: “Ja sam Duška varala”

Pop diva Jelena Karleuša nedavno je potpisala papir za sporazumni razvod od Duška Tošića nakon 16 godina braka, a sada je otvorila dušu o prevarama koje su se dešavale tokom njihove veze.

Kako je istakla, nikada ranije nije željela da javno govori o ovim problemima jer vjeruje da takve stvari bolje ostaviti iza zatvorenih vrata.

– Zato što smatram da prosto neke stvari treba da budu u četiri zida i ako izađu na vidjelo, bračni drugovi treba da zajedno budu u tome. Ne znam da li me je varao, nisam imala dokaze – izjavila je Jelena, dodajući da je, ipak, i sama prevarila Duška, ali tek kada je shvatila da između njih više nema emocija.

– Ja sam njega varala onog momenta kad sam bila sigurna da ne voli ni on mene, niti da ja volim njega. Onda to više nije ni bila prevara, niti sam ja osjećala da varam. Ne možeš da varaš nekog ko te ne voli i koga ne voliš, to nije prevara, to je veliko ništa – zaključila je Karleuša u emisiji “4 i po žene”, piše Telegraf

