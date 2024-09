Tanja Savić progovorila o bebi sa 11 godina mlađim partnerom

Pjevačica Tanja Savić trenutno uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim partnerom, Muhamedom Mukijem Bešićem.

Njihova romansa procvjetala je u inostranstvu, gdje zajedno žive sa Tanjinom djecom i uživaju u porodičnom životu. Tanja je otvoreno podijelila svoja osjećanja i planove za budućnost.

“Mi živimo zajedno skoro godinu i po dana sa našom dečicom i super nam je, zaista. Učimo decu nekim vrednostima kojima su naši roditelji nas učili i baš ih učimo da budu dobri ljudi”, rekla je pjevačica.

Kada je riječ o proširenju porodice, Tanja je sa osmijehom priznala da bi voljela da ima još jedno dijete sa Muhamedom.

“Naravno da želim, ali ne zbog sebe, već zbog njega, zato što ne bi bilo fer da mu to uskratim i da mu ne rodim dete zato što se volimo stvarno. On je prihvatio moju decu i ja to jako cenim i poštujem. Upoznao je i moje roditelje. I ja opet kažem, ja nisam savršena osoba, možda sam i teška ponekad, i ja kažem da je on možda jedina osoba koja bi mene trpela. Svakako da nisam savršena, ali mislim da je on savršen i ja sam ga zavolela takvog kakav je. Hvala mu na tome što me je prihvatio i što me voli, i što mogu da osetim da me neko konačno voli i da ja to osetim. Verujem mu i vratio mi je veru u ljubav”, rekla je Tanja u emisiji “Zvezde Granda Specijal”, prenosi Telegraf.

Facebook komentari