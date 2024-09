Aca Lukas tvrdi da mu je zabranjeno da održi premijeru filma u Sarajevu: “Uvijek sam volio Bosnu, vi to znate”

Velika bura se digla prije nekoliko mjeseci kada se saznalo da je Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, navodno odlučila da angažuje hrvatsku pjevačicu Severinu Vučković da pjeva u Sarajevu za doček Nove godine, a za to bi je, prema navodima, platila 800.000 maraka.

Aca Lukas se tada ponudio da besplatno pjeva Sarajlijama, iako je već mnogo unaprijed imao zakazan nastup za doček, a sada zbog toga, kako kaže pjevač, trpi posljedice, o čemu je pisao na svom nalogu na Instagramu.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– S obzirom na to da ste prošle godine mogli da u dvorani Skenderija pogledate film “Pokidan” kao i moj koncert, ove godine to nažalost nećete moći jer smo moj producent Saša Mirković i ja ponudili da bez novca pjevam u Sarajevu za Novu godinu kako neka koleginica ne bi iznijela iz vašeg grada 800.000 maraka uz pomoć gradonačelnice. Mi smatramo da to nije normalan iznos za jedno gostovanje. I dalje stojim iza toga.

Lukasov status na Instagramu. Instagram

Zbog toga što smo se odvažili da to kažemo, nama je zabranjeno da zakupimo Skenderiju ili Zetru, da pošteno platimo kako bi vama prikazali drugi dio filma “Stravično” kao i moj nastup iste večeri. To je bruka i sramota gradonačelnice. Ja sam uvijek volio Bosnu i Sarajevo i vi to znate. Zbog toga ćemo premijeru održati u Istočnom Sarajevu, kao i moj koncert odmah iza premijere u Beogradu u Sava Centru. Sve moje Sarajlije koje su bile prošle godine u Skenderiji mogu da dođu u Istočno Sarajevo, a u Zetri i Skenderiji ćemo uraditi najluđu žurku na Balkanu čim dođe neki novi – pristojni gradonačelnik koji novac građana ne troši bahato na pjevačice ili sebe, nego tim novcem pomaže deci i sirotinji. Moj menadžment i ja smo odlučili da kada se to desi opet poklonimo koncert Sarajlijama. Voli vas vaš Aca Lukas – napisao je pjevač.

Facebook komentari