Edita Aradinović ne žali Jelenu Karleušu: Hoćemo li sad svi da padamo u nesvijest što se razvela

Pjevačica Edita Aradinović mjesecima je u sukobu sa Jelenom Karleušom. Njih dvije iznijele su brojne žestoke uvrede putem društvenih mreža, a sada je Aradinović nemilosrdno komenatarisala bolnu temu za sve žene, Jelenin razvod.

Prilikom gostovanja u podcstu Panama, na pitanje šta se dešava sa njenim odnosom sa Jelenom, Edita je rekla:

– Dozvolila sam sebi da s budalom uđem u konflikt. Ona je uradila nešto što se ne radi i prvi put da me tako nešto baš zaboljelo. Kada pričam o tome, budi mi osjećaj da sam loša, a neću da lajem. Razlika u godinama je velika, ja ću sutra da budem baba kao što je ona. Radi se o tome kakva ćeš baba da budeš, kakva ćeš majka da budeš i kakav utisak ostavljaš na ljude. Šta ćemo sad svi, da padamo u nesvijest što ti se desio neki krah? Da te to pretvori u demona, e pa budi demon gdje hoćeš, ali kod mene nećeš. Ona će do kraja života biti primjer kako ne treba, ne želim da budem u okruženju takvih ljudi i to je za mene gotovo, prenosi Avaz.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da su Edita i Jelena u sukobu. Karleuša je o pjevačici ranije govorila ovako:

– Stvarno mislim da je Edita dobra djevojka i od ljudi koji je poznaju sam čula samo lijepe reči o njoj. Dječije se zaletjela na mene, vjerovatno pod uticajem mnogih. Zato i nisam bila oštra… kao prema nevaljalom djetetu koje hoćeš da kazniš, ali ne možeš jer te hvata na fore – napisala je pop zvijezda tada.

