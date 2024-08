Đani ljut na kolege jer nije stigao pjevati olimpijcima: PONIŽEN SAM

– Ja dođem u 22 sata i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju! Čekam da pjevam, a velike zvijezde od mojih kolega, naravno, održe koncert, a dogovor – svi po par pjesama! Otišao u pet, nisam otpjevao nijednu pjesmu. Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer?! Bio tu, ali ponižen”, napisao je na Instagramu.

Na ovoj zabavi su pjevali Željko Šašić, Nikola Rokvić, Milica Pavlović, Milica Todorović, Tanja Savić, Ina Gardijan i Danica Crnogorčević.

Milica Pavlović je nakon svega navela kako joj je žao što Đani nije stigao pjevati.

– Moj nastup je trajao pola sata, baš iz razloga da bi sve kolege mogle da dođu na red. Žao mi je što čujem da Đani nije pjevao na kraju. Vidjela sam da je bio u klubu od samog početka proslave. Svi vole Đanija i svi znamo kakav haos nastane kada krenu njegovi hitovi – rekla je za Telegraf.rs.

I Željko Šašić je podržao Đanija te dodao kako ni on nije stigao pjevati.

– Meni se nije pjevali, bez obzira na to što su me zaustavljali tamo, ali se nisam ni na koga naljutio, jer sam došao jučer s puta. Došao sam da se latim mikrofona i to su očekivali od mene, ali nisam stigao. Kako je vrijeme teklo, bilo mi je svejedno što nisam stigao, ali da je Đani negdje u pravu – jeste – između ostalog je izjavio za Telegraf.rs.

