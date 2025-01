Dragana Mirković u Dubaiju oborila sve rekorde: Tražila se karta više za nastup

Dragana Mirković u prošloj godini oborila je sve rekorde posjete i održala najveću humanitarnu turneju u ovom vijeku „Do posljednjeg daha“, a da će se i 2025. nastaviti u znaku njenih koncerata uvjerili smo se kada je održala koncert u Dubaiju napravivši provod za pamćenje.

Naočekivaniji događaj u ovoj godini u svjetskoj prijestonici luksuza opravdao je očekivanja, a klub vrijedan 13 miliona eura bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Iako su prvobitni događaj zbog ogromnog interesovanja prebacili u veći objekat, ni to nije bilo dovoljno da primi sve one koji su htjeli da čuju i vide folk caricu pa su mnogi ostali bez karata.

Oni koji su na vrijeme obezbijedili ulaznice mogli su da uživaju u spektaklu koji je trajao više od tri sata a tokom koga je Dragana izvela pjesme koje su obilježile njenu četiri decenije dugu karijeru.

Jedan od njih bio je i srpski fudbalski as Luka Milivojević koji trenutno igra za klub u Emiratima.

– Očekivala sam da ćemo se provesti sjajno, ali atmosfera je nadmašila sve što sam mogla da zamislim. Publika je bila sjajna, i ovo je najljepši način da otpočnemo ovu godinu – rekla je Dragana koja je u Dubai doputovala sa djecom i tu će ostati još sedam dana da bi svi zajedno proslavili i njen rođendan.

