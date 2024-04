Naučnici na tragu vakcine koja bi mogla štititi od svih sojeva virusa: Sigurna i za bebe

Tim istraživača s Univerziteta Kalifornije u Riversajdu (UCR) razvio je novu platformu za RNK vakcinu koja bi mogla da štiti od svih sojeva nekog virusa i to sa samo jednom dozom. Također, mogla bi da se daje i bebama i osobama čiji je imunosistem oslabljen, navedeno je u saopćenju Univerziteta.

Svake godine, objašnjavaju, istraživači se trude da predvide četiri soja influence koji će biti dominantni u sezoni gripa, kako bi se razvile vakcine. Slično je i s vakcinama za COVID-19.

Univerzalna vakcina

Nova strategija eliminisala bi potrebu da se stvaraju sve te različite vakcine, jer gađaju dio genoma virusa koji je zajednički za sve sojeve virusa, navodi se. Novu vakcinu, njen način rada i demonstraciju efikasnosti na miševima opisali su u studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Ono što želim da naglasim kod ove strategije za vakcine je što bi bila široka. Mogla bi da se koristi za bilo koji broj virusa, bila bi efikasna protiv bilo koje njegove varijante i sigurna za najširi spektar ljudi. Ovo bi mogla da bude univerzalna vakcina za kojom tragamo – rekla je Rong Haji, virusolog sa UCR i autor studije, piše Nauka.rs.

Tradicionalno je da vakcine imaju mrtve ili modifikovane žive verzije virusa. Imunosistem tijela prepoznaje protein u virusu i sprema odgovor. To dovodi do stvaranja T-ćelija koje napadaju virus i zaustavljaju njegovo širenje. Također stvara „sjećanje“ B-ćelija koje treniraju imunosistem da se brani od budućih napada, objašnjavaju sa UCR.

Denga, SARS, COVID

Nove vakcine također koriste živu, modifikovanu verziju virusa. Međutim, ne zavisi od toga kako vakcinisano tijelo ima ovaj tradicionalni odgovor, koji onemogućava davanje tradicionalnih vakcina bebama i ugroženima.

– Domaćin, osoba ili miš, proizvest će male posredne RNK kao odgovor na infekciju virusom. Ove RNK će srušiti virus – rekao je Šouvej Ding, profesor mikrobiologije na UCR i glavni autor studije.

Kada su testirali ovu strategiju, oni su to radili s virusom nodamura i na mutiranim miševima bez T i B ćelija. S jednom injekcijom oni su zaštitili miševe od smrtonosne doze na najmanje 90 dana.

– Virusi mutiraju u regionima koji nisu zahvaćeni tradicionalnom vakcinom. Međutim, mi gađamo cijeli genom sa hiljadama RNK, od toga ne mogu da pobjegnu – rekla je Rong Haji.

– Ima nekoliko dobro poznatih patogena – denga, SARS, COVID. Svi oni imaju slične viralne funkcije. Ova strategija mogla bi da se lako primijeni na ove viruse – rekao je Ding, piše avaz.

