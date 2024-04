Ovo su predviđanja Nikole Tesle koja se ostvaruju kao luda

Jedan od originalnih tehnoloških superzvijezda bio je svakako izumitelj Nikola Tesla (1856-1943), tvorac gotovo 700 patenata koji je do sada postao više od kultnog heroja.

Teslino ime krasi jednu od najvećih tehnoloških kompanija današnjice, a njegova predviđanja budućnosti učinili su ga pravim prorokom budućnosti.

Evo što se sve od njegovih predviđanja ostvarilo:

1. Pametni telefoni

Tesla je zamislio bežični uređaj koji će podržavati i telefonsku tehnologiju i raditi preko mreže poput Interneta. Njegov opis uređaja iz 1926. zvuči baš poput pametnog telefona:

“Kada se bežična tehnologija proširi, cijela Zemlja će se pretvoriti u jedan “veliki mozak”. Moći ćemo da komuniciramo međusobno kad god to poželimo, bez obzira na udaljenost. I ne samo to, već ćemo pomoću televizije i telefona savršeno moći da vidimo i čujemo jedni druge, bez obzira na udaljenost koja može biti čak i nekoliko hiljada kilometara, a instrumenti koji će nam to omogućiti biće veoma jednostavni u poređenju s današnjim telefonima. Čovjek će telefon nositi u džepu”, rekao je Nikola Tesla.

2. WI-FI

Poznato je da se Tesla poprilično zalagao za bežičnu tehnologiju na kojoj je mnogo radio, iako je često nailazio na nerazumijevanje i otpor naučne zajednice.

“Kad bežični prenos električne energije postane komercijalan, način prevoza, te način prenosa informacija potpuno će se promijeniti. Uostalom, već sad svjedočimo prenosu slike na kraćim udaljenostima. Prije 30 godina nismo vjerovali da tako nešto može biti moguće. U budućnosti se sami principi neće mijenjati, samo će se tehnologija dodatno razviti”, izjavio je davne 1926. u jednom od intervjua.

3. Električni automobili

Da, upravo je on shvatio šta će se sve dogoditi, a trebalo je samo 118 godina da bi Teslina predviđanja u stvarnost pretvorio vlasnik istoimene kompanije i jedan od velikih inovatora današnjice, Ilon Mask.

Nikola Tesla je 1930. konstruirao misteriozni automobil koji je radio pomoću antene i dvije čudne metalne šipke koje su izlazile iz “energetskog prijemnika” montiranog ispod komandne ploče. Originalni benzinski motor na automobilu zamijenjen je okruglim, potpuno zatvorenim električnim motorom. Automobil je bio testiran nedjelju dana i bez ikakvog napora dostizao je brzine do 144 km/h. Automobil nije ispuštao nikakve emisije, ali nakon nedjelju dana testiranja, tajanstveni “prijemnik” je uklonjen te je električni motor zamijenjen originalnim benzinskim motorom. Glasine kažu da je Westinghouse dostavio eksperimentalni motor za automobil, dok je Tesla svoj patent za pretvarač prodao upravo Westinghouse kompaniji. Šta se dalje dogodilo ostaje velika misterija, ali Tesla je oduvijek tvrdio da nam elektrane i kablovi, a naročito benzinski motori, nisu potrebni.

4. Bežični prenos energije

Bežični prenos električne energije u svijetu je nažalost još uvijek neostvaren san, ali da Nikola Tesla živi u 21. vijeku, to bi već bilo ostvareno. Kako bi dokazao da taj koncept nije samo utopija, Tesla je započeo izgradnju tzv. Wardenclyff tornja.

Ovaj je toranj konstruiran radi potencijalnog obavljanja i unapređenja prekookeanskog prenosa energije i prekookeanske komunikacije, a trebalo je da posluži i za istraživanja koncepta za bežični prenos električne energije. Tesla je vjerovao da se putem tornja mogu bežično prenositi neograničene količine električne energije do bilo kojeg mjesta na planeti, bez upotrebe klasičnih sredstava prenosa poput bakrenih kablova, ali do danas nije dokazano da je takav prenos električne energije moguć.

5. Tehnologija dronova

Tesla je tvrdio da će “električno pogonjeni vazdušni brodovi prevoziti putnike od Njujorka do Londona za tri sata”, putujući na 13 kilometara iznad Zemlje. Takođe, tvrdio je da će ovi brodovi crpiti energiju iz atmosfere i da nikad neće imati potrebu za dopunjavanjem goriva.

“Vazdušni brodovi biće bez pilota i koristiće se za prevoz putnika na određene destinacije ili za daljinski upravljane vazdušne napade”, izjavio je.

Mnogi smatraju da su današnji dronovi bazirani na ovoj Teslinoj tehnologiji.

6. Žene i vlast

Još jedna od stvari koje je Tesla u istom intervjuu predvidio je i da će muškarci postati inferiorni ženama.

“Ova borba za ravnopravnost polova završiće se novim poretkom u kojem će žena biti superiorna. Tu jednakost, a kasnije i superiornost, neće postići kroz plitku fizičku imitaciju već kroz buđenje intelekta žena”, rekao je Tesla.

7. Leteća vozila

Legendarni izumitelj je 1911., u intervjuu za New York Herald, otkrio da radi na letjelici koja će prkositi gravitaciji.

“Moja mašina neće imati ni krila ni propelere. Kada ga budete vidjeli na zemlji, nećete ni pretpostaviti da se radi o letjelici. Ipak, ona će letjeti brzinom koja do sada nije dostignuta i biće vrlo sigurna. Takođe, dugo će moći da levitira u mjestu uprkos jakom vetru”, rekao je Tesla.

Teslina leteća mašina trebalo je da se pokreće iz besplatnog energetskog sastava, za razliku od ostalih aviona koji snagu crpe iz nafte. Ovaj izum doživio je istu sudbinu kao i njegov projekat besplatne električne energije.

U jednom od svojih intervjua izjavio je: “Predviđam razvoj leteće mašine duže od automobila i očekujem da gospodin Ford napravi veliki doprinos u tom području. Problem parkiranja automobila i izgradnje dugih puteva time će biti riješen”.

8. Magnetska rezonanca (MRI)

Nikola Tesla je 1900. godine objavio povezanost tijela i elektromagnetizma, 50 godina kasnije utvrđeno je da tijelo reprodukuje elektromagnetske talase, a 75 godina nakon toga napravljen je potpuno neinvazivan uređaj za magnetnu rezonancu putem kojeg se, snimkom tijela, mogu otkriti bolesti u ranoj fazi i time produžiti ljudski život.

Tesla je još 1896. godine napravio prvi rendgenski snimak koji se u to vrijeme nazivao “X zračenje”, čime je doslovno napravio nešto što se zove dijagnostika tijela. Svoje nalaze predao je Vilhelmu Rentgenu, koji je nastavio da ih usavršava do iskoristivosti, a iz 1901. datira pismo u kojem Rentgen zahvaljuje Tesli, što je ključni dokaz njihove saradnje, prenosi Espreso.

