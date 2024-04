Poslije 40. godine mozak se dramatično mijenja: U srednjim godinama javljaju se prvi znaci demencije

Mozak počinje dramatično da se mijenja u srednjim godina, poslije 40. godine, a te promjene mogle bi da budu ključ u razumijevanju demencije i borbi protiv nje, vjeruju naučnici.

Mentalne funkcije

– Ljudski mozak dramatično se mijenja tokom više perioda u životu, kada životni sat otkucava brže nego obično. Djetinjstvo, adolescencija i starost su dobar primjer toga. Međutim, tokom odraslog doba sve uglavnom teče regularno. Međutim, postoji period života kada sat u mozgu počne brže da otkucava, a mozak to ni ne primijeti. To možda dijelom izaziva i krv. Ta faza starenja mozga dešava se u četrdesetim i pedesetim godinama, u takozvanom srednjem dobu, i može da predvidi buduće zdravlje osobe – naveli su Sebastijan Dom-Hansen Alard, doktorand, i Ivon Nolan, profesorica Univerzitetskog koledža u Korku, u tekstu za The Conversation.

Psiholozi koji proučavaju mentalne funkcije kažu da one počinju da opadaju postepeno, u dvadesetim i tridesetim, dodaju. Međutim, kada se proučava pamćenje svakodnevnih događaja, ono je promjenjivo i nestabilno tokom srednjih godina.

– Ovo sugerira da mozak prolazi kroz proces ubrzanja, a ne kroz postepene promjene u ovom periodu. Nekoliko struktura mozga se mijenja u srednjim godinama. Hipokampus, oblast ključna za stvaranje novih memorija, jedna je od njih. Smanjuje se tokom odraslog doba, a ovo smanjenje se ubrzava tokom srednjih godina. To bi moglo da objasni slabije pamćenje. U suštini, ono što omogućuje mozgu da obavlja svoje funkcije su veze između moždanih ćelija – bijela masa. One veze sazrijevaju sporo, posebno one s kognitivnim funkcijama. Tokom srednjih godina, mnoge od njih prolaze kroz prekretnicu, od povećanja do gubitka mase. To znači da se signali i informacije ne prenose istom brzinom. Tada počinje da usporava i vrijeme reakcija. To je i vrijeme kada mogu da se primijete rani rizici demencije – navode autori.

Analizirali prisustvo molekula

Oni navode da su naučnici s Univerziteta Misisipija i Univerziteta Džon Hopkins analizirali prisustvo molekula pod upalom u krvi u srednjim godinama i uspjeli su da predvide kognitivne promjene u narednih 20 godina.

– Srednje godine mogu biti značajnije za buduće zdravlje mozga nego što mislimo – naveli su Alard i Nolan, piše Telegraf.

