”Zmaj” otkriven u južnoj Kini

Međunarodni tim naučnika otkrio je u južnoj Kini prvi kompletan fosil pet metara dugog vodenog reptila iz perioda trijasa koji pripada vrsti Dinocephalosaurus orientalis. Fosil je star 240 miliona godina i nazvan je „zmaj“ jer ima izuzetno dug vrat, objavio je BBC.

Fosil pripada vrsti Dinocephalosaurus orientalis, koja je prvobitno identificirana još 2003. godine.

A mother Dinocephalosaurus orientalis giving birth in the coastal seas of Middle Triassic Asia pic.twitter.com/aQNZMp0L7p — Gabriel N. U. (@SerpenIllus) February 25, 2023

Nik Frejzer iz Nacionalnog muzeja Škotske, koji je bio dio međunarodnog tima koji je proučavao fosil, rekao je za BBC da je to prvi put da su naučnici mogli da vide fosil te vrste u cijelosti.

Frejzer je istakao da je to bila veoma čudna životinja koja je imala udove u vidu peraja, a da joj je vrat bio duži od ostatka tijela i repa zajedno.

Frejzer je iznio pretpostavku da je „dug, savitljiv i fleksibilan vrat“ davao životinji veće mogućnosti u lovu, omogućavajući joj da traži hranu u pukotinama ispod vode.

Fosil je otkriven u drevnim naslagama krečnjaka u južnoj Kini.

Naučni rad u kojem je opisan novopronađeni fosil objavljen je u akademskom časopisu Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, piše Telegraf.

