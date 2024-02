Nova vrsta zmije otkrivena u amazonskoj prašumi: Ogromna je

Tim sa Univerziteta Queensland otputovao je u ekvadorski Amazon u potrazi za prethodno nedokumentovanom zelenom anakondom (Eunectes akayima), nakon poziva naroda Waorani da posmatraju anakonde “za koje se priča da su najveće postojeće”.

Tim se pridružio lovcima na desetodnevnoj ekspediciji u regiju Bameno na teritoriji Baihuaeri Waorani, prije nego što je veslao niz riječni sistem kako bi „pronašao nekoliko anakondi koje vrebaju u plićaku i čekaju plijen“, rekao je profesor Bryan Fry, biolog iz Univerzitet u Kvinslendu, koji je predvodio tim.

Anakonde su divovske, neotrovne zmije koje se stisnu, nalaze se u ili blizu vode u toplim dijelovima Južne Amerike.

“Veličina ovih veličanstvenih stvorenja bila je nevjerovatna – jedna ženka anakonde koju smo sreli mjerila je nevjerovatnih 6,3 metra dugačka”, rekao je Fry o otkriću tima, koje je napravljeno tokom snimanja nadolazeće serije National Geographica “Pole to Pole with Will Smith.”

Tim je takođe rekao da je čuo anegdotske dokaze da su u tom području viđene zmije od 7,5 metara (24,6 stopa) i 500 kilograma (1.100 funti).

Zelene anakonde su najteže zmije na svijetu, prema britanskom Prirodnom muzeju, koji je naveo da je najteža jedinka ikada zabilježena bila teška 227 kilograma. Bio je dugačak 8,43 metra i 1,11 metara širok.

Dok druga vrsta, mrežasti piton, ima tendenciju da bude duža – često dostiže više od 6,25 metara u dužinu i lakša je

