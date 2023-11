“Bosch” skače u kvantno carstvo

Nakon deset godina istraživanja u ovom području, “Bosch” sada planira raditi s prvim pilot kupcima u medicinskoj industriji i industriji mobilnosti na specifičnim aplikacijama tOkom sljedeće dvije godine.

U start-apu “Bosch Quantum Sensing”, osnovanom početkom 2022. godine, tridesetak saradnika trenutno se bavi time. “Bosch” procjenjuje da će godišnji globalni tržišni potencijal aplikacija za medicinu i mobilnost dostići srednje jednocifrene milijarde do sredine sljedeće decenije. Jedno potencijalno područje primjene kvantnih senzora, suočavanje mozak-računar (BCI), dugoročno će samo po sebi vrijediti više od pet milijardi dolara godišnje, prema proračunima kompanije.

Jedan od primjera njegove buduće upotrebe su senzori koji bilježe nervne impulse za kontrolu vještačkih udova i tako poboljšavaju kvalitetu života pacijenata. “Kvantni senzori koje stvaramo u medicinskoj tehnologiji savršeno odgovaraju našem etosu ‘Izumljeno za život’. Do kraja decenije želimo zauzeti vodeću poziciju s našom tehnologijom,” rekao je Stefan Hartung, predsjednik upravnog odbora “Boscha”.

Kada je riječ o veličini, tehnološka kompanija već je predvodnik: u pogledu tačnosti mjerenja, prototip senzora “Bosch” najmanji je trenutno dostupan – otprilike veličine mobilnog telefona. Njegov kompaktni dizajn nudi značajne prednosti gdje god je prostor na vrhuncu – na primjer, u industrijskim primjenama, u vozilima, u avionima ili čak u bolničkim sobama za hitne slučajeve.

Što je manji senzor, veće su prednosti: manji senzori su prenosivi, jeftiniji za proizvodnju. “Naš cilj je minimizovaai kvantne senzore do tačke u kojoj se mogu integrisati u čip”, rekla je Katrin Kobe, koja je odgovorna za komercijalizaciju senzora u “Bosch Quantum Sensingu”, navodi “ICTbusiness”. To bi moglo dovesti do dodatnih primjena senzora, pišu Nezavisne.

Facebook komentari