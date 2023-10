Do Zemlje stigao radio signal star 8 milijardi godina

Radi se o jednoj od najudaljenijih i najsnažnijih do sada opaženih brzih provala radiovalova (FRB). Naime, eksplozija FRB 20220610A trajala je manje od jedne milisekunde, ali je u tom djeliću trenutka oslobodila onoliko energije koliko naše Sunce emitira tijekom 30 godina.

Brze provale radiovalova su jedan od najfascinantnijih misterija u svemiru. Radi se o izuzetno snažnim signalima, neki oslobađaju više energije od 500 milijuna Sunca, a traju manje od treptaja oka. Jedna od najvažnijih karakteristika FRB-ova jest to da su oni kratkotrajni i nepredvidivi. Obično se pojave iznenada na nekom dijelu neba i traju tek nekoliko milisekundi.

Ponavljajući FRB-ovi, dakle kada se ne radi samo o jednom intervalu, već o više njih uzastopce, vrlo su rijetki i posebice privlače pažnju astronoma. Neki od ponavljajućih FRB-ova se javljaju periodično, u pravilnim razmacima, svakih nekoliko dana ili mjeseci.

“Stiže iz male skupine galaksija”

Astronomi su putem niza moćnih teleskopa u Australiji (ASKAP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder) detektirali FRB 20220610A i saznali od kuda dolazi. “Pomoću ASKAP-a smo uspjeli precizno odrediti odakle je došao”, rekao je astronom Stuart Ryder sa Sveučilišta Macquarie u Australiji, a prenosi CNN.

“Zatim smo putem Vrlo velikog teleskopa u Čileu potražili točan izvor, odnosno galaksiju. Otkrili smo da stiže iz galaksije koja je starija i udaljenija od bilo kojeg drugog do sada uočenog izvora FRB-ova i da se vjerojatno nalazi unutar male skupine galaksija koje prolaze kroz proces spajanja”, dodao je.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Misterij porijekla FRB-a

Dakle, izvor ovog drevnog FRB-a je skupina od dvije ili tri galaksije koje sada prolaze kroz proces spajanja, interakcije i formiranja novih zvijezda. Ovo otkriće je u skladu s hipotezom da su za brze provale radiovalova odgovorni magnetari ili neki drugi visokoenergetski objekti koji nastaju nakon eksplozije zvijezda.

Magnetari su neutronske zvijezde s izuzetno jakim magnetskim poljem, a neutronske zvijezde su kolabirane jezgre masivnih zvijezda koje su završile sa svojim vijekom trajanja i izbacile većinu svog materijala u svemir.

“Iako još uvijek ne znamo što točno uzrokuje ove ogromne izbačaje energije, ovo istraživanje pokazuje da su FRB-ovi uobičajeni fenomen u svemiru i da ih možemo koristiti za detektiranje materije između galaksija i bolje razumijevanje strukture svemira”, kazao je astrofizičar Ryan Shannon sa Sveučilišta u Australiji.

Istraživanje naziva A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1 objavljeno je u časopisu Science.

Facebook komentari