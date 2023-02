Dio Sunca se otrgnuo i formirao vorteks – Naučnici: “Ne znamo što se tačno događa”

Znanstvenici cijelo vrijeme pozorno prate te analiziraju događaje na tom užarenom tijelu, a sada su uočili nešto jako neobično.

Primijetili su da se materijal iz plazme koja je izbila sa Sunčeve površine odvojio i iznad solarnog sjevernog pola oblikovao vrtlog. Stručnjaci tvrde da do sada tako nešto nisu vidjeli i da su potrebne daljnje analize kako bi se utvrdilo je li se to stvarno dogodilo ili nije i što to točno znači, piše Science Alert.

Sunce trenutno prolazi kroz fazu pojačane aktivnosti. Do sada je svakoga dana ove godine izbacilo poneku baklju. U siječnju je čak lansiralo nekoliko njih kategorije X i M. Klasa X je najjača moguća erupcija na Suncu, dok su baklje M klase razinu slabije. No to nije razlog za zabrinutost – naša zvijezda prolazi kroz različite cikluse aktivnosti svakih 11 ili više godina.

Solarni ciklusi

Solarni ciklusi imaju ogroman utjecaj na Sunčev sustav, ali ih relativno slabo razumijemo. Znanstvenici smatraju da su vjerojatno povezani sa solarnim magnetskim poljem. Otprilike svakih 11 godina Sunčevi magnetski polovi se okreću, sjeverni postaje južni i obrnuto. Ta situacija se podudara s onim što je poznato kao solarni maksimum, kada Sunce izbacuje najviše baklji i koronalne mase (CME) te ima najviše pjega.

Nakon toga dolazi razdoblje smirivanja aktivnosti, a poslije opet kreće razdoblje solarnog maksimuma. Sada je naša zvijezda upravo u toj fazi, odnosno na pragu spomenutog maksimuma. Ciklusi aktivnosti karakteriziraju se i predviđaju na temelju jednog faktora: broja Sunčevih pjega.

More observations of the #SolarPolarVortex reveal it took roughly 8 hours for material to circumnavigate the pole at approximately 60° latitude. This means an upper bound in the estimation of horizontal wind speed in this event is 96 kilometers per second or 60 miles a second! pic.twitter.com/EpHhwdLeDs — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 4, 2023

To su privremena područja u kojima su magnetska polja posebno jaka, što potiče erupciju baklji i CME-a. Mi pjege vidimo kao tamne mrlje jer magnetsko polje inhibira protok vruće plazme, a regije su kasnije hladnije i tamnije od okoline. Budući da je događaje na Suncu teško predvidjeti, ne znamo točno kada će doći do promjene polariteta; pretpostavka je da će se to dogoditi u srpnju 2025.

Nisu svi solarni ciklusi isti; neki su jači, a neki slabiji. No sadašnje razdoblje ciklusa naše zvijezde pokazuje neke čudne karakteristike. Naime, Sunčeva aktivnost je od vrlo rane faze trenutnog ciklusa, koji je počeo u prosincu 2019., premašila sva očekivanja. A sada je zabilježen i tajanstveni vrtlog.

Čudni solarni vrtlog

Znanstvenici su tajnoviti polarni vorteks uočili 2. veljače. Sve je počelo sa solarnom prominencijom, niti plazme koja se proteže sa Sunca. Solarne prominencije su velike strukture zamršenih linija magnetskog polja i plazme iznad površine Sunca (slika dolje).

Za razliku od baklji koje se izbacuju u svemir, one su “usidrene” za zvijezdu, odnosno ne odvajaju se od nje. Prominencija se može pokidati i osloboditi baklju, no to nije uvijek slučaj. Dakle, ovakvo zbivanje je normalno za Sunce, no ono što se dogodilo kasnije – nije.

Naime, izgleda da se materijal solarne prominencije odvojio i kružio oko Sunčevog pola nekih 8 sati, brzinom od oko 96 km/s. Solarni fizičar Scott McIntosh iz američkog Nacionalnog centra za istraživanje atmosfere, koji promatra Sunce već desetljećima, rekao je za Space.com da nikada nije vidio vrtlog poput ovog.

Koliko god ovo zvučalo intrigantno, morat ćemo malo pričekati kako bismo saznali što se to točno dogodilo na površini naše zvijezde. No vjerojatno nećemo predugo biti u neizvjesnosti. Znanstvenici sigurno već sada revno analiziraju mnoštvo podataka iz solarnih opservatorija diljem svijeta kako bi što prije odgonetnuli ovaj misterij, prenosi index.

