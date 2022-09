Naučnici pronašli ribu sa antifrizom u venama

Tokom svoje misije otkrili su prvu biofluorescentnu arktičku ribu, puža koja svijetli zeleno i crveno pod UV svjetlom. Dok su pokušavali saznati više o ovoj karakteristici, istraživači su otkrili još jednu zanimljivu stvar: riba je bila puna proteina protiv smrzavanja.

Iako su pronašli nekoliko vrsta riba kako plivaju u ledenim vodama, jedna nije bila poput ostalih – mladi šareni puž (Liparis gibbus), riba poput punoglavca koja svijetli jarko zeleno i crveno usred dubokog plavog mora.

Šokirani rijetkim otkrićem, tim je krenuo otkriti šta je tačno prouzrokovalo njihov prepoznatljivi sjaj. “Iako nismo locirali ovaj gen”, rekao je autor studije Dejvid Gruber u e-poruci za Gizmodo, “primijetili smo da su neki od najizraženijih gena povezani s proteinima protiv smrzavanja.”

Premotavši istraživanje do 16. avgusta, kada su njihova otkrića konačno objavljena u časopisu “Evolutionary Bioinformatics”. Njihov je članak otkrio da ribe proizvode “proteine ​​protiv smrzavanja u prvih 1 odsto svih drugih ribljih gena”, čuvajući njihovu krv od zaleđavanja, prenosi Ripleys.

Za razliku od hladnokrvnih vrsta, kada se tjelesne tekućine riba smrznu, zamrznu se njihova cijela tijela, pretvarajući ih doslovno u riblje štapiće! Proizvodnja proteina protiv smrzavanja bori se s ovim problemom održavajući biohemijska svojstva njihove krvi, osiguravajući da ribe mogu plivati ​​uprkos niskim temperaturama, pišu Nezavisne.

New research on a biofluorescent snailfish reports the highest expression of antifreeze proteins ever observed—& raises concerns about its survival under warming conditions.

More on this study, co-authored by Museum researchers David Gruber & John Sparks: https://t.co/Gjq5rUnMHl pic.twitter.com/45yvBEwiaP

— American Museum of Natural History (@AMNH) August 16, 2022