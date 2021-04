Naučnik Ivan Đikić kategoričan: Ovo su dva ključna razloga bujanja virusa u BiH, posebno u Sarajevu

Ivan Đikić, molekularni biolog i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka iz ove oblasti, kaže da su BiH, Hrvatska i dio Evrope pri vrhu trećeg vala.

– Neke zemlje će ga imati još par tjedana, neke su već došle na vrh pa lagano pada prema dole. Uistinu jesmo sada u najozbiljnijem periodu. Radi toga će, na temelju sadašnjih mjera i ponašanja, biti odgovor koliko će biti povećana smrtnost. Vidjeli ste šta se u BiH dogodilo zbog relativno slabih mjera, neozbiljnosti, neodgovornosti, zabave, Jahorina skijanja. Sve to je dovelo do nevjerovatno velikih brojeva u BiH, uz izrazito veliki broj umrlih u toku dana, što je posljedica svega toga. Upravo radi toga je neophodno imati konzistentnost, dobru strategiju i odgovornost, da nema takvih odskakanja slobode i onda strogih mjera kao što je policijski sat, kazao je Đikić za Federalnu televiziju.

Smatra da nisu iznevjerena očekivanja od znanstvenika i stručnjaka, kada je u pitanju vakcinacija.

– Više smo razočarani samom implementacijom. Znanstvenici su unutar godinu dana stvorili cjepiva koja su uistinu dobra. Svi smo razočarani implementacijom, organizacijom, proizvodnjom, nabavkom cjepiva i ono što je najvažnije komunikacijom, kampanjama prema građanima, da budu pravilno informirani šta im donosi cijepljenje, koje su moguće opasnosti, koje su koristi i kako gledamo u budućnosti da kontroliramo ovu bolest sa time da moramo procijepiti određeni postotak populacije. Kad bi se sve to napravilo dobro, vjerujem da bi danas bili u jednoj pozitivnijoj, optimističnijoj noti šta nas očekuje ovo ljeto. Nažalost momentalno smo svi zabrinuti. Mali je broj vakcina, mali je broj pravilnih informacija kada ćemo ih imati i kako ćemo procijepiti taj neophodni postotak populacije, kaže Đikić i dodaje da je AstraZeneca izrazito učinkovita.

Naglašava da se uz cjepivo, mora maksimalno raditi na stvaranju lijekova koji će biti specifični za ovaj koronavirus, jer ljudi koji su cijepljeni mogu dobiti bolest i tim ljudima se mora dati pravilan lijek.

– Ono što smo otkrili prošle godine je bilo da virus ima svoje enzime koji su mu slabe tačke i na temelju inhibitora tih proteina možemo stvarati nove lijekove, pojašnjava on.

Na pitanje koliko će BiH koštati to što masovnija imunizacija stanovništva nije još ni na vidiku, odgovara:

– Najviše ovisi o dobroj organizaciji, ne samo vlasti, nego i zdravstvenog sustava i nakon toga komunikacije. Troškovi su veliki ako je sve nered, jer onda imate cijepljenje populacije koja nije potpuno procijepljena, da li je to rizična grupa, da li su to zdravstveni radnici. Dosta je razočaravajuće da i među zdravstvenim radnicima, liječnicima, sestrama mi nemamo neophodnu procijepljenost preko 70-80%, ti ljudi svakodnevno rade sa pacijentima i mogu prenositi viruse. Moramo napraviti puno više, ne samo da nabavimo cjepiva, da informiramo građane, nego sa pozitivnim primjerima pokažemo građanima da unutar 2-3 mjeseca moramo podići tu ljestvicu oko 50% da bismo se zaštitili do kraja godine.

Navodi da je, u medijima, tijekom posljednja tri mjeseca, bilo dosta hvaljenja kako je u BiH sve otvoreno, restorani, kafe barovi, ljudi odlaze na skijanje i da je sve to, na jedan način, bila poruka ignoriranja virusa i zanemarivanja mogućih opasnosti.

-To vam sada dolazi na naplatu. U mnogim regionima, pogotovo u Sarajevu, brojevi su bili izrazito visoki, čak su bili među najvišima u Evropi, a vjerujem i u svijetu. Sada imate situaciju da ljudi ne razumiju da li je taj virus i dalje opasan ili je odjednom postao opasan. Virus je uvijek isti, bitno je samo naše ponašanje i poruke koje šaljemo građanima. Ako nastavimo sa takvim zbunjujućim porukama, garađni se neće pridržavati mjera i onda kada imate i policijski sat, kada imate mjere zatvaranja koje građani ne prihvataju kao dio sigurnosti za sebe, onda nećete imati pravu djelotvornost i virus će se i dalje širiti horizontalno u populaciji. Broj zaraženih u bolnici se povećava, smrtnost također i imate ozbiljnu krizu i onda se ljudi pitaju a šta smo krivo napravili. Radili smo dosta zbunjujuće u zadnjih par mjeseci i to se danas vidi, navodi Đikić i kaže da kao moguće uzroke velike smrtnosti u BiH navodi da su dva glavna faktora.

– Jedan je bio nepripremljenost i neorganiziranost sustava, epidemiološko-zdravstvenog, a drugi je pojava ovih novih sojeva koji jesu drukčiji, puno se brže šire, imaju dijelom i otpornost na naš imunitet. Te dvije kominacije su se međusobno preklopile i virus je našao dobar medij gdje se mogao širiti bez ikakvih restrikcija. Ti novi sojevi ne samo da se pojavljuju kod mlađih ljudi, nego se pojavljuju i sa ozbiljnijim simptomima kod mlađih ljudi. Dijelom zbog toga što smo ipak zaštitili jedan dio starije populacije, a dijelom zbog toga što taj virus, kad vam uđe u tijelo, se širi brže od stanice do stanice i to odmah stvara i brže simptome i kod mlađih ljudi. Toga moramo biti svjesni, jer stvaranje novih sojeva se ne prekida sa sadašnjom situacijom. to je jedan evolucijski proces. Što ćemo imati veći pritisak preko cijepljenja i preko protutijela koje imamo u našem tijelu, to će virus stvarati nove varijante, nove sojeve koji mogu biti opasniji. Zato je uistinu važno da iz svega do sada naučimo lekciju a to je da budemo oprezni, odgovorni, jasni i da imamo strategiju kako reagirati prije nego što se virus proširi do ovih brojeva, smatra on i vjeruje da će koronavirus u narednim godinama potpuno nestati.

– Moje prognoze su dosta pozitivne. Naučili smo jako puno u zadnjih godinu i po. Do kraja ove godine, uz cjepiva, preuzet ćemo kontrolu nad ovim virusom. Ali ne kontrolu u smislu da će on nestati. Moći ćemo normalnije živjeti, imat ćemo transport, rad, obrazovanje. Vjerujem da ćemo ipak zajedničkim radom građana, znanstvenika i javnih djelatnika uspjeti do kraja godine preći u jednu fazu normalnijeg života 2022. godine. Moja očekivanja su da će u godini 2022-2023. virus potpuno nestati, zaključio je Đikić zaFederalnu

