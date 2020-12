Penzioner (91) se vakcinisao protiv korone, pa dao izjavu o kojoj bruji cijeli svijet: Kako je prošla njegova vakcinacija

Martin Kenjon dao je intervju za “CNN” razveselio ljude širom svijeta pričom kako je zakasnio jer “nigdje nije mogao da pronađe prokleti parking”. Otkrio je i kako je došao do vakcine i dodao da nije bio baš zadovoljan ručkom.

“Nazvao sam bolnicu i pitao šta to rade. Oni su me nakon toga ispitivali razna pitanja, to nije bilo baš zanimljivo, ja sam odgovorio, a oni su mi zatim rekli da dođem u 12:30. Naravno da nigdje nisam mogao da pronađem prokleti parking, pa sam zakasnio. Svejedno sam sada ovdje, bio sam unutra i uredno su me stavili na spisak”, objasnio je.

“Otišao sam i poprilično loše ručao, a onda sam se vratio i bili su spremni za mene. I ne, uopšte nije boljelo – nisam znao ni da je igla ušla dok nije izašla. Bilo je vrlo zanimljivo. Bilo je bezbolno”, rekao je Martin.

Za kraj objasnio je zašto se vakcinisao i kako gleda na život s obzirom da ima 91 godinu.

“Ne namjeravam da dobijem prokleti virus jer imam unuke i želim još dugo da živim kako bi mogao da učestvujem u njihovim životima. Nema smisla da sad umrem kad sam ovo sve već preživio”, zaključio je penzioner, prenosi “Žena“.

Martin Kenyon, a 91-year-old UK resident, received a dose of Pfizer’s Covid-19 vaccine today and says he hopes to hug his granddaughters soon.

“I want to live a long time to enjoy their lives,” he said. “No point in dying now when I have lived this long, is there?” pic.twitter.com/AJVW5pX2oN

