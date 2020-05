Covid-19 nije samo respiratorna bolest, pogađa cijelo tijelo

“Onda se odjednom probudio s utrnulim i hladnim nogama i tako slabim da nije mogao hodati”, kaže Wengerter, šef odjela vaskularne kirurgije u Westchester Medical Centeru u bolnici Good Samaritan.

Koronavirus može izazvati stvaranje krvnih ugrušaka

Ovaj relativno mlad muškarac imao je začepljenje aorte, veliki krvni ugrušak u glavnoj arteriji u tijelu, točno iznad mjesta na kojem se dijeli i vodi prema obje noge. Krv nije dolazila u ilijačne arterije i noge su mu se ohladile. Radi se o iznimno opasnoj pojavi koja može usmrtiti 20 do 50 posto pacijenata, ali Wengerter za CNN kaže kako se to obično ne događa kod 38-godišnjaka, prenosi “Index“.

Brza dijagnoza i kirurški zahvat kojim se arterije otvaraju i kateterom izvadi ugrušak spasili su pacijenta. “Dva kirurga istovremeno su radila na njemu”, rekao je Wengerter.

Liječnici koji skrbe o pacijentima s koronavirusom primijetili su niz neobičnih i zastrašujućih sindroma, među kojima su krvni ugrušci svih veličina po cijelom tijelu, zatajenje bubrega, upala srca i imunološke komplikacije.

Koronavirus može izazvati i višestruko zatajenje organa

“Jedna stvar koja je neobična i istodobno frustrirajuća je to što se ova bolest manifestira na tako mnogo načina. U nekim slučajevima ima snažne učinke na pacijentovu sposobnost disanja, a u drugima se može povezati s višestrukim zatajenjem organa. Sada se koronavirus može povezati i s imunološkim učincima kod djece”, kaže dr. Scott Brakenridge, docent akutne kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Florida.

Iako je novi koronavirus označen kao respiratorni virus, jasno je da može utjecati na cijelo ljudsko tijelo. Najočitiji simptomi infekcije su klasični respiratorni simptomi: vrućica, upala pluća i akutni respiratorni sindrom. No čini se da virus također izravno napada neke organe, nastavlja CNN. Jedan od najviše zabrinjavajućih je napad na membranu krvnih žila, što izaziva neprirodno zgrušavanje krvi.

“Čini se da koronavirus izaziva lokalnu upalnu reakciju koja dovodi do nekih trombotičkih događaja. To se događa zbog izravnog djelovanja virusa na same arterije”, kaže Wengerter.

Ostali liječnički timovi izvijestili su o neobičnim napadima kod mlađih pacijenata, kao i plućnoj emboliji, što je medicinski naziv za krvne ugruške u plućima. Patolozi također pronalaze sitne krvne ugruške u najmanjim žilama, kaže dr. Oren Friedman, koji se o pacijentima s covidom-19 brine na jedinici intenzivnog liječenja u Cedars-Sinai Medical Centeru u Los Angelesu.

“Nema rasprave, čini se da virus utječe na trombozu i da izravno napada naše krvne žile. Očito je da žile hrane sve organe u našem tijelu pa ako virus utječe na krvne žile, imamo štetu u organima”, rekao je Friedman za CNN.

“To je vrlo zbunjujuće. Trebat će nam vremena da to shvatimo”, kaže Brakenridge.

Virus može nagnati dječji imunološki sustav na pretjeranu reakciju

Jedan od najstrašnijih sindroma koji se može povezati s covidom-19 je “pedijatrijski multisustavni upalni sindrom”. Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio rekao je u utorak kako su u gradu zabilježena 52 slučaja, a odjel za zdravstvo američke savezne države New York kaže da istražuje 100 slučajeva. Karakteriziraju ga trajna vrućica, upala, slaba funkcija jednog ili više organa te ostali simptomi koji nalikuju šoku, iznijela je skupina pedijatara poznata kao International PICU-COVID-19 Collaboration.

“U nekim slučajevima djeca se suočavaju sa šokom, a neka imaju obilježja Kawasakijeve bolesti, dok se kod drugih mogu pojaviti znakovi citokinske oluje. U nekim geografskim područjima došlo je do porasta broja slučajeva Kawasakijeve bolesti kod djece koja nemaju šok”, rekla je za CNN reumatologinja Dječje bolnice u Bostonu dr. Mary Beth Son.

Kawasakijeva bolest uključuje upalu stijenke arterija srednje veličine i može oštetiti srce. Ovu bolest možda uzrokuje imunološki odgovor poznat kao citokinska oluja.

“Imunološki sustav pretjerano reagira na virus. Budući da se radi o upalnim bolestima, ta prekomjerna reakcija može izazvati Kawasakijevu bolest”, objasnio je dr. Glenn Budnick, pedijatar iz Pomone u američkoj saveznoj državi New Jerseyju.

“Moguće je da protutijela koja djeca stvaraju na SARS-CoV2 izazivaju imunološku reakciju u tijelu. Nitko to ne zna pouzdano”, rekla je CNN-u dr. Jane Newburger, kardiologinja iz Bostona i stručnjakinja za Kawasakijevu bolest.

Citokinska oluja također može izazvati određena oštećenja pluća i neobično zgrušavanje krvi koje se primjećuje kod odraslih pacijenata.

“Postoje i drugi dokazi da virus ne izaziva snažan imunološki odgovor i zapravo suzbija imunološki sustav”, kaže Brakenridge. To bi virusu omogućilo da izravno napadne organe.

Studija objavljena u utorak u časopisu Nature Medicine podržala je obje teorije. Dr. Zheng Zhang iz jedne bolnice u kineskom gradu Shenzenu zajedno s kolegama analizirao je uzorke imunoloških stanica iz pluća devetero pacijenata s koronavirusom i pronašao nenormalno visoku razinu imunoloških stanica zvanih makrofagi i neutrofili, kao i kemikalije imunološkog signala zvane citokini i kemokini kod bolesnijih pacijenata. Takvi su pacijenti također imali visoke razine proliferacijskih T-stanica, još jedne vrste imunoloških stanica, ističe CNN.

No pacijenti s najtežim simptomima imali su niži broj CD8 T-stanica, koje izravno ubijaju stanice zaražene virusom. Liječnici kažu da otkrivaju kako različiti tretmani mogu pomoći u kontroli simptoma. Razrjeđivači krvi mogu pomoći u kontroli neobičnog zgrušavanja krvi, dok imunoblokatori mogu pomoći u kontroli citokinske oluje.

Simptom ”covid nožni prsti”

Još jedan simptom koji zbunjuje, ali je najmanje zabrinjavajući, poznat je pod nazivom “covid nožni prsti”. Pacijenti prijavljuju crveno ili ljubičasto oticanje nožnih prstiju. Moguće je da to uzrokuju sitni krvni ugrušci povezani s covidom-19, smatraju liječnici.

“Jedan od obrazaca covid nožnih prstiju je da ljudi prijavljuju crvene lezije na tabanima. Moguće je da se radi o kožnoj reakciji ili da to uzrokuju mali ili mikro ugrušci u krvnim žilama u prstima”, objasnio je dr. Humberto Choi, pulmolog iz Clevelanda, te dodao kako to obično nije povezano s ozbiljnim simptomima.

