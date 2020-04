Glavni njemački epidemiolog: “Pandemiju nisu izazvali šišmiš i pangolin nego druga životinja”

Christian Drosten, najugledniji njemački virolog iz bolnice Charité, čovjek koji je prvi razvio testove za virus SARS i jedan od glavnih svjetskih stručnjaka za koronavirus, kazao je da se boji drugog vala zaraze te paradoka prevencije.

– Doveli smo brojku reprodukcije virusa na manje od jedan. Ljudi govore da smo preoštro reagirali i postoji veliki politički i ekonomski pritisak da se mjere popuste. Bojim se da će broj zaraženih početi brzo rasti kad se mjere popuste i da će nas udariti drugi val zaraze – kazao je Drosten u intervjuu za The Guardian.

Pojasnio je i kako se ne zna mnogo o sezonalnosti virusa te da je tek grupa naučnika sa Harvarda pretpostavila da će prijenos virusa usporiti preko ljeta.

– Siguran je da je zaraza došla iz Kine, ali ne sa mokrih tržnica, nego iz uzgoja. Nema razloga vjerovati da je virus potekao od šišmiša ili pangolina tj. da su ga oni prenijeli na čovjeka. Postoji zanimljiv komad literature koji se odnosi na SARS i koji kaže da su kunopse u medijima zanemarili. Kunopsi su velika industrija u Kini, uzgajaju se na farmama, a hvataju u divljini radi krzna. Kada bi mi neko dao par stotina hiljada dolara i slobodan pristup Kini, izvor zaraze tražio bih na farmama kunopasa – istakao je Drosten.

Upitan zbog čega noćima ne spava, odgovorio je:

– U Njemačkoj bolnice nisu na rubu kapaciteta i ljudi ne shvataju da moraju zatvoriti trgovine. Samo gledaju šta se događa negdje drugdje, u New Yorku ili Španiji, što je također paradoks prevencije i za takve ljude ja sam zao tip koji usporava ekonomiju – kazao je.

Otkrio je da je dobio tri prijetnje smrću koje je proslijedio policiji.

– Više me brinu poruke i mailovi od ljudi koji mi govore da imaju djecu i brinu za njihovu budućnost. To nije moja krivica, ali takvi me drže budnima noću – kazao je Drosten, prenosi “Faktor“.

