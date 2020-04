Slavna naučnica Gita Ramjee preminula zbog koronavirusa

Bila je glavna naučnica na Aurum Institutu, vodećoj instituciji u polju borbe protiv HIV-a i tuberkuloze.

Imala je glavnu ulogu u kliničkim testiranja na polju prevencije HIV-a, a cijelu svoju karijeru posvetila je potrazi za rješenjima prevencije HIV-a, pogotovo za žene.

Bila je međunarodno priznata za ekspertizu u istraživanju mikrobicida, a dobila je i nagradu Lifetime Achievement Award za polje prevencije HIV-a. Prije dvije godine, dobila je i prestižno europsko prizanje Outstanding Female Scientist, prenosi “Radiosarajevo“.

Imala je više od 200 objavljenih tekstova, a bila je i urednik kao i kontrolor u nekoliko naučnih žurnala.

“Ovo je veliki udarac zdravstvenom sektoru u globalnoj borbi protiv HIV/AIDS. Profesorica Ramjee bila je poznata po svom radu na pronalaženju metoda prevencije HIV-a koje su pogodovale načinu života, okolnostima i uočavanju faktora rizika s kojima se suočavaju žene iz Južne Afrike, kao i pokušajima pronalaženja djelotvornog cjepiva protiv HIV-a. U njoj smo zaista izgubili prvaka u borbi protiv epidemije HIV-a, ironično u rukama ove globalne pandemije.

U njenu čast, trebali bismo poslušati poziv za spuštanje krivulje jačanjem naših reakcija na ovu globalnu pandemiju, kao i za nastavak borbe za postizanje nula novih HIV infekcija”, poručio je južnoafrički zamjenik predsjednika David Mabuza.

Aurum is deeply saddened by the death of its Chief Scientific Officer Prof Gita Ramjee, world renowned for her tireless work to find HIV prevention solutions for women. Group CEO Gavin Churchyard, described her as; "a bold & compassionate leader in the response to HIV." pic.twitter.com/9DvcjfInlh

— The Aurum Institute (@Auruminstitute) March 31, 2020