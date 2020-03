Imunitet krda: Hoće li strategija Velike Britanije uspjeti?

Imunitet krda je fraza koja se inače koristi kada je veliki broj djece vakcinisan protiv bolesti kao što su boginje, na taj način smanjivši rizik da ih druga djeca dobiju. Kao taktika u borbi protiv epidemije za koju ne postoji vakcina, ovo je novina – a neki kažu da je opasna, prenosi Gardijan.

Zasniva se na pretpostavci da će ljudi dobiti bolest – u ovom slučaju Covid-19 – i postati imuni na nju. Generalno se misli da će oni koji se oporave biti imuni, barem za sada, tako da je neće dobiti dva puta, prenosi “Buka“.

Ali dopuštanje da stanovništvo na ovaj način gradi imunitet – a ne širokom primjenom testiranja, praćenja kontakata svih zaraženih i izolovanja, kao što su mnoge države u Aziji i Evropi izabrale da rade – moglo bi povećati rizik za najugroženije: starije ljude sa hroničnim zdravstvenim problemima.

Da bi se postigao imunitet krda, oko 60% stanovništva bi se moralo razboljeti i postati imuni, tvrdi Sir Patrick Vallance, glavni vladin savjetnik za nauku. A moglo bi biti potrebno čak 70% ili više. Čak su i naučnici koji razumiju strategiju zabrinuti.

“Brinem se da pravljenje planova sa pretpostavkom da će tako veliki dio stanovništva biti inficiran (i nadati se da će se izliječiti i postati imuni) možda nije najbolje što možemo uraditi,” kazao je Martin Hibberd, profesor novih zaraznih bolesti sa londonskog fakulteta London School of Hygiene & Tropical Medicine.

“Druga strategija bi mogla biti da pokušamo da spriječimo širenje duži period i možda dovoljno dugo da se nađe terapija koja bi omogućila liječenje. Ovo je strategija zemalja kao što je Singapur. Iako je ovakav pristup težak (i možda nije moguć u mnogim zemljama) čini se da je vrijedan pokušaja; a one zemlje koje mogu treba da pokušaju.”

Ali britanska vlada preferira ovu strategiju. Dr David Halpern, psiholog koji predvodi Tim za bihevioralna istraživanja , kazao je za BBC: “Doći će trenutak, uz pretpostavku da će epidemija rasti, kao što mislimo da vjerovatno hoće, kada ćete htjeti da se učahurite, da zaštitite one rizične grupe, tako da oni ne pokupe bolest, i do trenutka kada oni izađu iz svoje čahure, imunitet krda će biti postignut kod ostatka stanovništva.”

Ali Anthony Costello, pedijatar i bivši direktor Svjetske zdravstvene organizacije kazao je da vlada Velike Britanije ne radi u skladu sa drugim zemljama, tražeći rješenje u imunitetu krda. To bi moglo biti u sukobu sa politikom Svjetske zdravstvene organizacije, kazao je on u svojim objavama na Twitteru, koja se sastoji iz sprečavanja širenja virusa tako što se identifikuju i prate svi slučajevi. On je citirao generalnog direktora SZO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji kaže: “Ideja da države odustano od sprečavanja širenja i odluče se za ublažavanje je pogrešna i opasna.”

Imunitet krda možda neće ni potrajati, kazao je Costello. “Da li korona virus izaziva jak imunitet krda ili je on poput gripe gdje se nove vrste pojavljuju svake godine, zahtijevajući ponovnu vakcinaciju. Imamo još dosta da naučimo o imunom odgovoru na Co-V.” Vakcine su, kazao je, mnogo bezbjedniji način da to postignemo, piše Gardijan.

