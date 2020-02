Jesu li ćelavi muškarci muževniji i kakve veze s gubitkom kose ima genetika?

Kad se govori o ćelavosti, obično se misli na gubitak kose kod muškaraca, a kod ove pojave koju još nazivamo androgenetska alopecija s vremenom dolazi do smanjivanja korijena kose do trenutka kad potpuno prestane stvarati novu kosu.

Pod djelovanjem enzima 5-alfa-reduktaze testosteron se u korijenu dlake pretvara u dihidrotestosteron. Njegovo vezanje za androgeni receptor u korijenu dlake uzrokuje stanjivanje dleke.

Kako je za Business Insider objasnila dermatologinja Jennifer Chwalek, androgenetsku alopeciju uzrokuje nekoliko gena, od kojih se neki mogu javiti u vrlo ranoj dobi pa osjetljiviji pojedinci kosi mogu gubiti već vrlo mladi, oko tridesete godine života.

Doktorica Chwalek nadalje objašnjava kako, suprotno uvjerenjima, ćelavost nije odraz nečije muževnosti te da muškarci koji gube kosu nemaju abnormalne razine testosterona.

‘Istina je da korijen dlake postaje osjetljiv na djelovanje testosterona i adrogena zbog čega počinje stvarati tanju kosu, a s vremenom je potpuno prestane stvarati’, objašnjava doktorica Chwalek.

Vjeruje se da se muška ćelavost nasljeđuje po majčinoj strani, no Chwalek kaže kako je genetika vezana uz stanjivanje i gubitak kose kod muškaraca ipak malo kompliciranija.

‘Znamo da se gen androgenih receptora nalazi na X kromosomu, koji se obično nasljeđuje po majčinoj strani’, kaže Chwalek i dodaje da je nekoliko studija pokazalo da je ćelavost brata sigurniji nagovjestitelj ćelavljenja nego očeva ćelavost.

Androgenetska alopecija nije neuobičajena pojava i zahvaća oko 40 posto stanovništva koje ima određeni stepen stanjivanja kose. Obično se pojavljuje u dobi od 20 do 40 godine, a muškarci koji imaju tendenciju ćelavljenja, obično to pokažu do 30. godine.

