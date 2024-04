Uskoro bi vam umjetna inteligencija mogla birati vijesti

Šta ćete od vijesti pročitati i iz kojeg izvora, dosad je bio vaš odabir ili pak odabir algoritma kojeg ste informirali o svojim željama i potrebama. No, uskoro bi se to moglo promijeniti, a vijesti bi za vas mogla birati – umjetna inteligencija.

Naime, Miker Kriger (Krieger) i Kevin Sistrom (Systrom) tek su rijetkima poznati kao suosnivači Instragrama, a nakon što su otišli iz te popularne društvene mreže, bacili su se na izgradnju moćnog i korisnog alata za preporučivanje vijesti čitateljima – Artifact. No, nikad ga nisu uspjeli dovoljno razviti da postane globalno popularan. Tačnije, u januaru 2024. godine zaključili su da nije pravo vrijeme za takvu vrstu alata i ugasili ga.

I onda je na scenu stupio Yahoo, koji je preuzeo Artifact, ali ne firmu koju su Kriger i Sistrom osnovali kako bi ga razvili, već samo tehnologiju. Jer, kako je za The Verge, izjavila Kat Mulder, generalna direktorica Yahoo News, svidio im se način na koji kategoriziraju sadržaj, kako se unose novi sadržaji, kako prepoznaju što funkcionira i može se povezati te je relevantno za korisnika.

Yahoo ovom novom tehnologijom dobiva nov način nuđenja vijesti svojim korisnicima, kojih je više od 185 miliona svakog mjeseca. Tako će Artifactova temeljna tehnologija za kategoriziranje, filtriranje i personaliziranje sadržaja uskoro postati dio Yahoo Newsa, a onda, postupno i drugih Yahoovih servisa.

No, to će potrajati. Nije dovoljno samo ubaciti njihov algoritam u Yahoo News i prepustiti ga korisnicima da se snalaze. Ali kad jednom bude potpuno implementiran, vijesti će biti još prilagođenije korisniku.

Hoće li to u konačnici biti i bolje za korisnike, podijeljena su mišljenja. Naime, neki tvrde da će to korisnicima servirati samo jednu vrstu informacija, dok će druge “zaboraviti”, a to bi moglo dodatno pojačati pristranost kod korisnika. Ali, pričekajmo s konačnim sudom dok cijela stvar ne zaživi, piše Zimo, prenosi avaz.

