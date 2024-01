Apple isplaćuje po 92 dolara vlasnicima nekada usporenih iPhonea

Vlasnici iPhonea starijih generacija, koji su tvrdili da im je Apple namjerno usporavao rad uređaja, pa potom pristupili kolektivnoj tužbi, sada su počeli dobivati odštete. Podsjetimo, cijela ova priča pokrenuta je još 2017. godine, kada je otkriveno da Apple namjerno, putem podešavanja iOS-a, smanjuje brzine rada procesora u starijim modelima. Njihovo objašnjenje bilo je da se time čuva baterija te smanjuju šokovi za sami uređaj, što je moglo uzrokovati prebrzo pražnjenje baterije ili iznenadno gašenje uređaja, piše Bug.hr.

No, takva se praksa nije bila pretjerano svidjela mnogim vlasnicima uređaja starije generacije, pa su nedugo zatim u SAD pokrenuli i kolektivnu tužbu. Pravosudna saga, nadimka “batterygate”, nastavljena je sve do 2020. godine, kada je Apple pristao na nagodbu, a prošlog ljeta razriješena je i posljednja žalba u tom procesu. Samim time, otvoren je put za isplate odštete, ukupno prema nagodbi “teške” čak 500 miliona dolara.

Zahvaćeni modeli mobitela službeno su iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, te prva generacija iPhonea SE. Svi oni koji su imali neki od tih uređaja, a pridružili su se bili kolektivnoj tužbi, sada će od Applea dobiti 92,17 dolara odštete po uređaju.

Napomenimo još jednom da je kolektivna tužba bila pokrenuta samo u SAD, odnosno da su joj mogli pristupiti samo građani te zemlje, koji su u sporno vrijeme, najkasnije do 21. decembra 2017. u posjedu imali neki od namjerno usporenih modela iPhonea.

