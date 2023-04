Otvorene su prijave za Međunarodni Akademski Seminar: The road to Cyber Security

Za vrijeme akademskog seminara studenti će imati priliku da unaprijede vještine iz područja internet sigurnosti. Učesnici će imati priliku da nauče osnove o internet sigurnosti koje će moći primijeniti tokom obrazovanja, a i u poslovnom svijetu. Tokom akademskog seminara predavači iz cijele Bosne i Hercegovine će kroz različita predavanja i radionice prezentovati važnost internet sigurnosti. Na kraju seminara učesnici će raditi završni ispit koji će ocjenjivati komisija. Seminar će se sastojati od 29 radnih sati, što na kraju iznosi 1 ECTS bod.

Prijave za akademski seminar su otvorene, a link za prijave je:

https://forms.gle/fi4d1q2WBMVnVeo3A

Tokom devet dana na akademskom seminaru će učestvovati studenti sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te također 19 studenata sa univerziteta iz cijele Evrope. Ovo je odlična prilika za njih da upoznaju druge kulture i da dožive potpunu ljepotu Mostara, a i Bosne i Hercegovine. Pored akademskog dijela, učesnike očekuju i kulturno-društveni aspekt koji će ih upoznati sa Mostarom, te prirodnim bosanskohercegovačkim ljepotama kao što je Boračko jezero na kojem će prisutni provesti vikend.

“The road to Cyber Security” je osmi u nizu seminara koji organizuje BEST Mostar. Na ovaj način BEST Mostar nastoji da ispuni ciljeve same organizacije: pružanje edukacije, pružanje podrške u razvoju poslovne karijere, učešće studenata u razvoju edukacijskog procesa i naravno druženje.

Evropska organizacija studenata tehnike i tehnologije – BEST (Board of European Students of Technology) je volonterska, neprofitna i nepolitička studentska organizacija koja djeluje na

86 univerziteta u 30 zemalja Evrope, a 2011. godine formirana je lokalna BEST grupa Mostar.

Za sve dodatne informacije možete pratiti zvaničnu Instagram stranicu: @best.mostar, Linkedin i Facebook stranicu: BEST Mostar, a za dodatna pitanja obratite se putem maila: mostar@best-eu.org.

